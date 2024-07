Les cartes graphiques gaming actuelles s'appuient sur des quantités de mémoire vidéo GDDR6 ou GDDR6X (pour les GPU haut de gamme de Nvidia) mais les prochaines générations devraient bénéfier (en partie au moins) de l'évolution GDDR7.

Le standard a été finalisé par le JEDEC en mars dernier et il reste encore à produire et intégrer cette nouvelle mémoire dans les futures séries de cartes graphiques dédiées chez Nvidia, AMD et peut-être Intel par la suite.

La nouvelle VRAM va permettre de surpasser les limitations de la mémoire GDDR6 / GDDR6X tout en continuant d'en réduire la consommation d'énergie. Elle permet notamment d'aller au-delà de la vitesse de 24 Gbps de la GDDR6X pour grimper jusqu'à 32 Gbps.

La GDDR7 pour répondre aux nouveaux besoins, notamment IA

Le groupe coréen SK Hynix revendique ainsi 60% d'amélioration de la vitesse pour la GDDR7 par rapport à la GDDR6, avec 50% d'amélioration en efficacité énergétique.

La firme indique que les 32 Gbps pourront être dépassés ponctuellement et que ses modules pourront même grimper jusqu'à 40 Gbps dans certaines circonstances. Cela permettra d'atteindre une bande passante de plus de 1,5 To/s pour les cartes graphiques de prochaine génération.

Pour l'heure, la plus puissante des cartes graphiques gaming disponibles, la GeForce RTX 4090 de Nvidia, atteint une bande passante autour de 1 To/s avec ses modules GDDR6X.

Lancement de la production

La mémoire GDDR7 de SK Hynix et des autres producteurs de mémoire (Samsung, Micron...) répondra ainsi aux besoins du gaming (ray tracing, upscaling, effets et traitements divers en temps réel ou pré-calculé) mais aussi de l'intelligence artificielle dont la progression rapide nécessite de la mémoire vive toujours plus efficiente pour traiter de grands volumes de données.

Elle pourra également être utilisée pour du calcul intensif dans des solutions moins onéreuses que celles utilisant de la mémoire rapide HBM ou pour les véhicules en conduite autonome. Bref, les champs d'application sont nombreux.

SK Hynix indique vouloir démarrer la production de ses modules de mémoire GDDR7 durant le troisième trimestre 2024. Nvidia pourrait être le premier à dévoiler des cartes graphiques gaming dotées de mémoire GDDR7 (pas forcément issue du fournisseur coréen) avec la série GeForce RTX 50 sous architecture Blackwell dont les premiers modèles, RTX 5080 et RTX 5090, sont attendus dès la fin de l'année 2024.