Voici tout d'abord la TV OLED Philips Ambilight 55OLED849 4K 2024 - 55".

Grâce à la technologie Ambilight, plongez au cœur de l’action avec un éclairage immersif qui s’adapte parfaitement à vos contenus.

Équipée du processeur P5 AI, la TV analyse chaque image en temps réel pour offrir un rendu visuel optimisé avec des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et des mouvements fluides. Avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz, sa latence ultra-faible et les technologies G-Sync, VRR et FreeSync, elle est également idéale pour les gamers.

Côté audio, profitez d’une immersion sonore grâce à la compatibilité DTS Play-Fi, qui vous permet de connecter facilement vos appareils audio sans fil. Enfin, bénéficiez d’une connectivité complète avec 4 ports HDMI et 2 ports USB, pour relier vos consoles, lecteurs ou périphériques multimédia.

Retrouvez la TV OLED Philips Ambilight 55OLED849 55 pouces à 1 072,20 € en ce moment grâce à la réduction automatique de -10 % au panier sur la Fnac.

Et jusqu'au 18 janvier 23h59, les adhérents bénéficient en plus de 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code promo FEVE.



Et voici quelques autres téléviseurs en promotion en ce moment à la Fnac et chez Darty :

