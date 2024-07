On commence avec la centrale électrique portable JustNow JNB600.

Elle dispose d'une capacité de 460 Wh et peut alimenter jusqu'à 7 appareils simultanément jusqu'à 630 W tout en se rechargeant.

La centrale est équipée de ports de sortie complets, comprenant des prises CA 110 V/630 W, 1 port de voiture 12 V/10 A, 2 sorties USB-A et 1 sortie Type-C PD30W.

La batterie LiFePO4 assure plus de 3 500 cycles à 80 % de sa capacité et peut durer 10 ans avec une utilisation quotidienne.

Dotée d'un onduleur à onde sinusoïdale pure, la centrale fonctionne plus rapidement, plus silencieusement et de manière plus stable. Le système de gestion de batterie intelligent (BMS) intégré protège la batterie LiFePO4 contre diverses anomalies, offrant une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités, les surcharges, etc.

La centrale électrique portable JustNow JNB600 est en promotion à 189 € avec le code NNNFRJNB sur Geekbuying et expédiée gratuitement depuis l'UE.



D'autres bonnes affaires sont à découvrir :

