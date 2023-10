Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous 3 produits affichant une forte réduction chez différentes enseignes.

Commençons par le pack smartphone Samsung Galaxy S22 avec écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Graphite. Avec une capacité de stockage de 128 Go, le smartphone prend en charge la 5G et 2 cartes SIM. Son écran Dynamic AMOLED 2x de 6,1 pouces, Full HD+ d'une résolution de 2340 x 1080 px et 425 ppp vous offre une image de qualité et une immersion complète.

Son capteur principal de 50MP et son zoom optique x3 vous garantissent de superbes photos et vidéos avec en plus un nouveau mode nuit.

Il est également plus puissant grâce à son processeur Samsung Exynos 2200 Octa-Core gravé en 4 nm.

Le pack smartphone Samsung Galaxy S22 avec écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Graphite est en ce moment au prix réduit de 599 € au lieu de 1 009 €, soit 41% de réduction sur la Fnac. La livraison est gratuite.





Continuons avec la barre de son 2.1 sans fil Samsung HW-B530/ZF. La technologie DTS Virtual:X renforce les basses et offre une qualité audio pure, et le son surround 3D ajoute encore plus de réalisme. Un caisson de basse est également inclus.

La barre de son offre un rendu toujours clair des voix avec une fonction spéciale qui analyse l'audio scène par scène.

Le mode jeu s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console, et vous pourrez alors profiter d'une immersion totale avec la technologie Dynamic Sound.

Un mode nuit est également disponible : le son se baissera alors automatiquement et l'appareil compressera les basses.

La barre de son 2.1 sans fil Samsung HW-B530/ZF est en promotion à 199,99 € au lieu de 305,49 €, soit 35% de remise sur Rue du Commerce avec retrait gratuit en magasin BUT uniquement.



Enchaînons avec la montre connectée Huawei Watch GT Elegant. Avec son écran AMOLED à 326 pixels par pouce, elle propose des fonctions très précises comme un GPS, un gyroscope, un capteur géomagnétique et une boussole. Vous pouvez également surveiller votre fréquence cardiaque et connaître le nombre de calories brûlées.

Sa batterie de 178 mAh et sa faible consommation d’énergie offrent une autonomie de 336 heures, et 10 heures si le GPS ou le suivi du rythme cardiaque sont activés en continu.

Grâce aux capteurs intégrés, la montre est capable de suivre une multitude d'activités sportives. Elle peut aussi vous donner certaines informations en temps réel comme la vitesse, la distance ou l’altitude.

La connexion se fait avec Android 4.4+ ou iOS 9.0+.

La montre connectée Huawei Watch GT Elegant est en ce moment proposée à 229,99 € au lieu de 599 €, soit 63% de remise sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite.



