Aujourd'hui, zoom sur les tablettes à prix réduit. On peut en effet dénicher de bonnes affaires pour les 25 ans de Cdiscount en ce moment. À noter que les membres Cdiscount à Volonté bénéficient de réductions supplémentaires et d'avantages comme la livraison gratuite express et illimitée.

Commençons par la tablette Android ZONMAI. Elle possède un écran IPS de 10,1 pouces haute définition de 1280 x 800 pour des images riches et de grandes qualités. Elle dispose également de caméras frontales de 5 MP et de deux caméras arrière de 8 MP.

Son processeur CPU Allwinner A133 Quad core 1,6 HGz hautes performances et ses 4 Go de RAM en font une tablette rapide au fonctionnement fluide.

En plus de sa grande capacité de mémoire de 64 Go, vous pouvez rajouter une MicroSD extensible jusqu'à 128 Go pour stocker encore plus de données.

Le Bluetooth 5.0 fournit une connexion plus rapide, stable et à une meilleure distance. L'appareil possède une batterie intégrée de 8000 mAh, avec charge de 5 V/2 A.

La tablette Android ZONMAI est au prix réduit de 79,69 € au lieu de 249,99 €, soit 68% de remise sur Cdiscount, avec une livraison gratuite dès le jour suivant. À noter qu'en achetant ce produit en ce moment, vous pouvez bénéficier d'1 an gratuit de protection avec McAfee.



D'autres tablettes sont en promotion en ce moment, à savoir :

Vous pouvez retrouver l'ensemble des promos Cdiscount sur cette page dédiée.



N'oubliez pas également de jeter un œil à notre top 3 des promos du jour, ou encore à notre article dédié aux réductions sur les chauffages électriques et les écouteurs de sport !