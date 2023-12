Commençons par le nettoyeur à ultrasons Geekbes 22L mécanique 480W.

Doté d'une large cuve de 22 L, il assure un nettoyage professionnel à la maison des outils mécaniques et pièces de machines aux circuits, composants électroniques et bijoux, et tout cela sans produits et en économisant de l'énergie thermique.

Il offre une fréquence ultrasonique de 40kH, plus stable et silencieuse que sur d'autres modèles, une puissance ultrasonique de 480 W et une puissance de chauffe de 500 W qui vous permettent de nettoyer délicatement mais efficacement vos objets sans les abîmer.

Grâce au panneau de commande intuitif à boutons, vous contrôlez facilement et précisément la température jusqu'à 80° ainsi que la durée de nettoyage que vous pouvez programmer jusqu'à 30 minutes.

L'appareil, le panier et le couvercle sont en acier inoxydable ultra-résistant de haute qualité. Le panier très pratique permet de nettoyer les petits objets en évitant qu'ils ne heurtent la cuve et ne s'abîment, et le couvercle à poignée empêche à la chaleur de s'échapper.

Le nettoyeur à ultrasons Geekbes 22L mécanique 480W est en promotion à 179 € avec la réduction déjà appliquée + le code NNNFRGK22L au lieu de 204,02 €, soit une remise totale de 12% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne en 2 à 7 jours.

Passons au nettoyeur à ultrasons Geekbes 6,5L numérique 180W.

Avec une cuve de 6,5 L, cette machine robuste tout en acier inoxydable avec panier permet de rendre tous vos objets comme neufs et ce sans aucun dommage, grâce au travail simultané de la chaleur et des ultrasons.

Elle offre une fréquence ultrasonique de 40kHz qui permet de retirer les taches les plus tenaces même dans des zones difficiles d'accès, ainsi qu'une puissance ultrasonique de 180 W et une puissance de chauffe de 200 W.

L'écran LED permet ici aussi de régler la température jusqu'à 80° et la durée de nettoyage jusqu'à 30 minutes.

Le nettoyeur à ultrasons Geekbes 6,5L numérique 180W est proposé à 99 € avec la réduction déjà appliquée + le code NNNFRGB65L au lieu de 129,83 €, soit une remise totale de 23% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne en 5 jours.

Enfin, terminons avec le nettoyeur à ultrasons Geekbes 2L numérique 60W.

Avec une cuve de 2 L, il s'agit du modèle le plus petit des 3. Il offre comme les autres une fréquence ultrasonique de 40kHz, avec ici une puissance ultrasonique de 60 W et une puissance de chauffe de 100 W.

L'écran LED permet là aussi d'ajuster précisément la durée de nettoyage jusqu'à 30 minutes et la température jusqu'à 80°.

Le panier est également présent sur ce modèle.

Le nettoyeur à ultrasons Geekbes 2L numérique 60W est au prix réduit de 49 € avec la réduction déjà appliquée + le code NNNFRGB2L au lieu de 64,91 €, soit une remise totale de 24% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne en 5 jours.





