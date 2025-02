Voici tout d'abord le HONOR 200 5G 12 Go + 512 Go.

Il arbore un écran AMOLED de 6,7 pouces, offrant une luminosité exceptionnelle de 4000 nits, une technologie de protection oculaire avancée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le HONOR 200 est équipé d'un système de triple caméra de 50 MP, intégrant un capteur Sony IMX906 de 1/1,56 pouces qui capture des détails remarquables, même en faible luminosité. Grâce à son moteur Portrait IA, il offre un flou d’arrière-plan artistique pour des portraits magnifiques.

La batterie en silicium-carbone de 5 200 mAh vous garantit jusqu’à 61 heures de lecture de musique en continu, tandis que la SuperCharge 100W assure une charge complète en seulement 41 minutes, tout en optimisant la durée de vie de la batterie pour une autonomie maximale.

Profitez de performances exceptionnelles grâce à la plateforme mobile Snapdragon 7 Gen 3. Avec un CPU atteignant 2,63 GHz et une amélioration de plus de 50 % des performances GPU, le HONOR 200 assure une expérience fluide et réactive.

Découvrez l’interface intuitive de MagicOS 8.0, basée sur Android 14. Grâce à ses fonctionnalités AI avancées comme Magic Capsule et Magic Portal, ce système améliore l’interaction avec votre appareil, vous offrant une personnalisation poussée et une navigation simplifiée entre les applications.

Retrouvez le smartphone HONOR 200 5G modèle 12 Go + 512 Go en noir, blanc ou vert à 322,84 € sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.

Vous pouvez également le trouver avec un chargeur 100W inclus à 349 € sur Amazon.



Pour rappel, son prix officiel s'élève à 649,90 €.



