On commence avec la TV QLED Panasonic TV-65W80AEZ - 65".

Sa technologie QLED 4K à points quantiques utilise des nanocristaux semi-conducteurs qui améliorent la pureté et l’intensité des couleurs, offrant une image plus lumineuse, plus contrastée et plus fidèle à la réalité.

Son processeur HCX sublime chaque scène avec des couleurs éclatantes, un contraste profond et une palette chromatique étendue, tandis que la prise en charge des formats Dolby Vision et HDR10+ révèle chaque détail avec une précision remarquable.

Profitez d’une fluidité optimale grâce au taux de rafraîchissement de 60 Hz et à Smooth Motion Drive Pro, une technologie d'amélioration du mouvement développée par Panasonic, conçue pour réduire le flou et les saccades dans les scènes en mouvement rapide. Côté audio, le système Surround Pro enveloppant place l’action au cœur de votre espace.

Équipée de Fire TV, la Panasonic TV-65W80AEZ propose une interface intuitive avec des recommandations personnalisées et une commande vocale Alexa intégrée, facilitant l’accès à vos contenus. Sa connectique complète inclut trois ports HDMI, compatibles eARC, ALLM et VRR, garantissant une expérience gaming optimisée avec le Mode Jeux Plus et une faible latence.

Retrouvez la TV QLED Panasonic TV-65W80AEZ 65" à 499 € grâce à la remise automatique de 50 € au panier sur Boulanger. La livraison à domicile est offerte.



On continue avec le casque Bluetooth Sony WH-1000XM5.

Grâce à l’association des processeurs HD QN1 et V1, la réduction de bruit atteint un niveau inédit, offrant une immersion sonore incomparable. Profitez d’un son haute qualité et une des meilleures performances d’appels du marché grâce à la technologie Precise Voice Pickup et à une structure innovante qui protège les microphones des bruits du vent, garantissant des conversations claires en toutes circonstances.

Son diaphragme de 30 mm spécialement conçu assure un rendu sonore exceptionnel, pour une expérience immersive à chaque écoute.

Le contrôle adaptatif du son ajuste automatiquement la réduction de bruit en fonction de votre environnement et de vos activités. Avec la fonction Speak-to-Chat, la musique se met en pause dès que vous parlez, sans avoir besoin de retirer votre casque.

Pour une utilisation fluide, le casque peut être connecté simultanément à deux appareils, tandis que Fast Pair facilite sa localisation et Swift Pair simplifie son appairage avec votre PC ou tablette.

Avec une autonomie de 30 heures (avec réduction de bruit activée), profitez de votre musique sans interruption.

Le casque Sony WH-1000XM5 est disponible en noir ou gris à 234,49 € avec le code FRSS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 399 €.

Enfin, on termine avec la souris gaming sans fil ATTACK SHARK X3PRO.

Pensée pour les joueurs en quête d’une souris ultra-légère, la X3PRO ne pèse que 59 g grâce à un procédé innovant de moulage par injection refroidi à l’azote liquide.

Équipée du capteur optique PixArt 3395, la souris offre une précision extrême avec une sensibilité réglable jusqu’à 26 000 DPI, ajustable sur 6 niveaux.

Grâce à son puissant chipset BK3633, la X3PRO prend en charge trois modes de connexion :

USB-C filaire pour une latence quasi nulle,

2,4 GHz pour un jeu ultra-réactif,

Bluetooth pour une compatibilité maximale.

Le passage d’un mode à l’autre est simple et rapide grâce à un bouton situé sous la souris.

Conçue pour durer, la X3PRO intègre des switchs mécaniques KAILH GM8.0 avec une durée de vie de plus de 80 millions de clics. Son système à contacts plaqués or garantit une réponse ultra-rapide et élimine tout risque de double-clic involontaire.

Sa batterie rechargeable haute capacité permet une utilisation prolongée pouvant atteindre 200 heures en usage normal. Un rechargement complet en 2 à 3 heures suffit pour profiter de longues sessions sans interruption.

La molette de la X3PRO intègre un encodeur TTC spécialement optimisé pour offrir un défilement précis, une réactivité accrue et un retour tactile net.

Son logiciel propriétaire permet un réglage avancé du DPI, du taux de rafraîchissement, ainsi que la programmation de macros pour exécuter des combos en un seul clic.

La X3PRO dispose également d’un mode veille automatique, avec une mise en veille légère immédiate après inactivité et une mise en veille profonde après 10 minutes.

On peut trouver la ATTACK SHARK X3PRO en noir à 33,19 € en ce moment grâce au code FRSS03 sur AliExpress avec livraison offerte. Elle est également disponible en blanc et en rouge pour quelques centimes de plus.

Pour information, le site officiel de la marque indique un prix de référence de 83,19 €.

