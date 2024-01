Commençons par le smartphone HONOR Magic V2 512 Go.

Pliable, il est doté d'écrans OLED intérieur et externe de respectivement 7,92 pouces et 6,43 pouces. Leur taux de rafraîchissement atteint 120Hz.

Il embarque un Snapdragon 8 Gen 2 octa-core et un GPU Adreno 740.

On trouve 16 Go de RAM et 512 Go pour le stockage. Le smartphone est compatible avec la SuperCharge 66 W.

Il offre un triple appareil photo arrière avec un grand angle de 50MP avec OIS (stabilisateur), un ultra-large de 50MP et un téléobjectif de 20MP avec OIS, ainsi qu'un appareil photo avant de 16MP.

Le Magic V2 prend en charge le WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, le WiFi Direct, le Bluetooth 5.3 ainsi que les systèmes GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou et Galileo.

Il est disponible en noir ou en violet.





Le HONOR Magic V2 512 Go bénéficie de 2 offres limitées de précommande :

Une réduction de 600 € avec le code AV2CPS ou AFRV2 (jusqu'au 14/02)

Une enceinte Marshall Stanmore III en cadeau (valeur 399 €)



Un service de protection HONOR Care contre les dommages à l'écran offert pendant 6 mois (valeur 119,80 €)

Le HONOR Magic V2 est donc proposé au prix de 1 399,90 € au lieu de 1 999,90 € avec le coupon de 600 €. Date d'expédition estimée entre le 1er février et le 7 février et livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.

