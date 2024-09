Comme tous les mois, AliExpress propose des remises spéciales pendant quelques jours à l'occasion du Choice Day.

Jusqu'au 3 septembre 23h59, ce sont donc des promotions jusqu'à -60 % qui vous attendent sur tout le site, ainsi que les codes cumulables suivants :

-3 € de remise dès 29 € d'achat : FRCD03

-8 € de remise dès 69 € d'achat : FRCD08

-20 € de remise dès 169 € d'achat : FRCD20

-30 € de remise dès 239 € d'achat : FRCD30

-50 € de remise dès 369 € d'achat : FRCD50

Comme d'habitude avec AliExpress, les codes sont disponibles en quantité limitée : pensez à tester les autres si l'un d'entre eux ne marche plus.

Pour vous donner des idées, voici une sélection de quelques remises intéressantes.

