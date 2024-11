On commence avec le nouveau POCO C75 256 Go.



Il est doté d'un grand écran de 6,88 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz, une luminosité maximale de 600 nits, la technologie HBM, (mode haute luminosité) et un affichage en 16,7 millions de couleurs, pour une qualité d'image vive et immersive.

Conçu pour le confort oculaire, le POCO C75 dispose d'un écran à faible émission de lumière bleue de nouvelle génération, avec gradation CC constante et mode sombre.

Capturez des photos nettes et détaillées avec la double caméra AI de 50 MP, optimisée par le moteur d’imagerie POCO pour des résultats rapides et de haute qualité.

Doté d'une batterie de 5 160 mAh et d'une charge rapide de 18W, le smartphone garantit une autonomie prolongée avec un moteur de charge intelligent pour optimiser sa durée de vie au quotidien.

Propulsé par la plateforme Helio G81-Ultra, le POCO C75 offre des performances stables, une consommation d'énergie maîtrisée et une autonomie accrue.

Retrouvez le POCO C75 en doré, noir ou vert en promotion à 151,90 € au lieu de 171,90 €, soit une remise de 11 % sur le site officiel Xiaomi. Les nouveaux clients peuvent également bénéficier d'un coupon supplémentaire de -20 €.



D'autres smartphones sont en promotion en ce moment, à savoir :

