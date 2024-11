On commence avec la nouvelle PlayStation 5 Pro.

Équipée d'un GPU amélioré et de la technologie PlayStation Spectral Super Resolution, la PlayStation 5 Pro vous permet de profiter d'une image d'une netteté exceptionnelle sur votre téléviseur 4K, avec une résolution optimisée par l'intelligence artificielle.

Elle offre des performances accrues, avec des taux de rafraîchissement plus élevés et plus stables, pour un gameplay fluide sur les écrans 60 Hz et 120 Hz.



Le Ray tracing avancé vous fait profiter d'un réalisme encore plus saisissant avec des reflets, des ombres et des éclairages globaux de qualité supérieure.

Vous pouvez retrouver la PS5 Pro :

Sur Pixmania en version digitale à 773 € avec le code BF25

avec le Sur Cdiscount à 799 € (prix officiel) en produit Cdiscount à Volonté : si vous êtes membre, vous pouvez bénéficier de la livraison rapide avec un pourcentage du montant reversé dans votre cagnotte en ligne.



On continue avec l'aspirateur balai sans fil Jigoo C500.

Avec une puissance de 500 W et une aspiration de 33 KPa, il élimine la saleté en profondeur et efficacement. Son système de filtration à 5 étapes capture jusqu'à 99,99 % des allergènes, tandis que sa conception cyclonique multi-cônes assure une séparation optimale des particules, empêchant ainsi le blocage du conduit d'air et la perte de puissance d'aspiration.

L'aspirateur intègre un capteur de poussière intelligent qui détecte avec précision les particules et affiche en temps réel l'indice de pollution sur son écran LED tactile. Ce dernier permet également de surveiller le niveau de batterie, les alertes d'erreur et de changer facilement de mode.

Conçu pour s'adapter à différents types de sols, le Jigoo C500 propose 3 modes de nettoyage. Le mode automatique ou haute vitesse convient aux tapis, augmentant l'aspiration pour un nettoyage en profondeur. Pour les sols durs, le mode basse vitesse permet d'économiser de l'énergie tout en garantissant une efficacité optimale.

Son tube métallique pliable permet d'atteindre facilement les zones étroites sous les meubles, tout en offrant une rotation flexible de 90° verticalement et de 180° horizontalement. Grâce à l'éclairage LED sur la brosse rotative, vous pouvez voir clairement et nettoyer les sols sans manquer aucun recoin.

L'aspirateur est équipé d'une brosse rotative en forme de V qui combine des poils souples et durs pour un nettoyage efficace sur toutes les surfaces. Il comprend également une brosse rotative pour sols durs, une brosse à épousseter 2-en-1, une brosse fine et une petite brosse de nettoyage, pour nettoyer non seulement les sols et tapis, mais aussi les matelas, canapés et autres meubles.

Il peut fonctionner jusqu'à 1 heure avec une seule charge.

Le Jigoo C500 est en ce moment à 119,99 € grâce au code NNNJGC500 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne. À noter que son prix de base s'élève à 177,97 €.



Enfin, on termine avec le vélo électrique Shengmilo S700.

Il est équipé d’un double moteur sans balais puissant de 2000 W avec un couple de 2x 80 Nm, permettant une vitesse maximale de 45 km/h et une capacité de montée de 40°.

Sa batterie lithium-ion 48V 17,5 Ah avec cellules Samsung de 840 Wh, assure une grande stabilité et une autonomie jusqu’à 90 km avec l’assistance au pédalage et jusqu'à 50 km en mode électrique pur.

Le vélo dispose de freins à disque hydrauliques, offrant un contrôle précis et constant même dans des conditions difficiles. La fourche avant à double bras et la suspension complète garantissent une conduite confortable et sûre sur différents types de terrains, réduisant les impacts.

L'écran couleur Yolin affiche la vitesse, la distance, le niveau de batterie et le mode d'assistance.

Le Shengmilo S700 est proposé en blanc à 1 289 € au lieu de 1 599 €, soit une remise de 19 % sur Cdiscount avec livraison offerte. Pour information, le prix officiel du S700 s'élève à 2 599 €.



