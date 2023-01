Commençons avec le smartphone Nothing Phone (1) qui subit une forte baisse de prix.

Avec son écran OLED de 6,55 pouces protégé par du verre Corning Gorilla, en définition 2400 x 1080 pixels et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, il intègre un processeur Snapdragron 778G+ avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Concernant la photographie, on trouve 2 capteurs de 50 MP offrant un réalisme impressionnant.

Sur AliExpress, vous trouverez le smartphone Nothing Phone (1) au prix réduit de 349 € au lieu de 469 € avec le cumul d'un coupon de -15 € à activer sur le site et du code de réduction JANFR25, le tout avec la livraison gratuite depuis la France en 3 jours. Pour information il est à -15% à 399 € chez Amazon.



En 2021 sortait la console de jeu Nintendo Switch OLED avec un écran plus grand (7 pouces) et de meilleure qualité que la version originale, avec une connexion ethernet sur sa station d'accueil et 64 Go de stockage au lieu de 32 Go.

La bonne affaire du jour nous vient de chez Fnac, qui propose la Nintendo Switch OLED à seulement 319 € en 2 coloris, avec en prime le jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD offert gratuitement !

Il vous suffit de mettre la console dans votre panier, puis d'y mettre également le jeu, et le tour est joué.



