Commençons avec le OnePlus 10T qui profite d'une belle baisse de prix.



Le smartphone présente une dalle Fluid AMOLED de 6,7 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un poinçon abritant le capteur photo avant de 32 megapixels.

Il intègre un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage, est compatible 5G, gère le WiFi 6 / 6E et le Bluetooth 5.2 et enfin fonctionne sous OxygenOS 13 qui repose sur Android 13.

Il possède une batterie de 4800 mAh avec charge rapide de 150W SuperVOOC permettant une charge complète en moins de 20 minutes.

Au niveau de la photographie, on trouve trois capteurs photo avec un module principal Sony IMX766 de 50 megapixels, un module ultra grand angle de 8 megapixels (120 degrés d'angle de vue) et un capteur macro (focus à 4 cm).

Le tout avec une livraison gratuite depuis la France en 3 jours.



Passons maintenant au smartphone OnePlus 10 Pro qui profite d'une très belle réduction et qui constitue aujourd'hui le très haut de gamme de chez OnePlus, en attendant l'arrivée prochaine du OnePlus 11 qui sera dévoilé officiellement aujourd'hui.

Equipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,7" avec une définition de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif, il intègre un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage.

Concernant la partie photo, il intègre un triple capteur optimisé grâce à Hasselblad, avec un module principal de 48 mégapixels, un de 50 mégapixels et un de 8 MP. A l'avant, pour les selfies, on trouve un capteur Sony IMX 615 de 32 MP. Enfin, sa batterie de 5000 mAH dispose de la recharge rapide 80 W.

Sur AliExpress, vous trouverez le OnePlus 10 Pro en version 12+256 Go au prix ultra réduit de 584 € avec le code de réduction JANFR25 et avec la livraison gratuite depuis la France en 3 jours. (attention de ne choisir que cette version, les autres étant des versions non européennes).





A noter d'autres promotions :



