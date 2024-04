Commençons avec le mini PC TECLAST N20 - Intel N95.

Utilisant le processeur Intel Alder Lake N95 de 12ème génération cadencé jusqu'à 3,4 GHz, il est équipé de 16 Go de RAM et d'un SSD M.2 NVMe de 512 Go avec possibilité d'extension ainsi que d'une carte graphique Intel UHD pour une lecture vidéo 4K fluide.

Le mini PC propose une connectivité étendue avec deux ports HDMI, des ports USB 2.0 et 3.0, une sortie casque, un port Ethernet et Type-C ainsi qu'une prise en charge du Wi-Fi ac bi-bande et du Bluetooth 5.0.

Grâce au ventilateur silencieux de 15 W TDP et au boîtier en alliage d'aluminium, il garantit des performances optimales et une durée de vie prolongée dans un environnement silencieux.

Le mini PC TECLAST N20 avec Intel N95 est à 179,99 € avec le coupon de -100 € sur Amazon.



Et voici d'autres articles en promotion :

Mini PC BMAX B4 Plus à 148,66 € avec le code ODFW08 (Intel N100, 16 Go DDR4, 512 Go SSD, 2 x HDMI, 1 x Type-C, prise en charge 4K 60Hz, Intel UHD)

Allez aussi jeter un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (OnePlus Nord N20 SE, Redmi Buds 4 et OnePlus 11), aux meilleures affaires Boulanger de la semaine ou encore à nos bons plans tablettes !