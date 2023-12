Commençons par le clavier gaming SteelSeries Apex 3. Léger et minimaliste, il est doté d'un éclairage RGB sur 10 zones qui offre de belles combinaisons de couleurs et effets réactifs.

Ses switchs sont ultra-silencieux et on peut trouver des touches multimédias dédiées pour régler rapidement le volume et les paramètres.

Il offre un grand repose-poignet magnétique pour un soutien de la paume entière et plus de confort.

Certifié IP32, il résiste sans problème aux éventuelles éclaboussures. Le clavier est muni d'un pavé numérique et d'un port USB 2.0.

Le clavier gaming SteelSeries Apex 3 est en promotion à 59,05 € au lieu de 79,99 €, soit une remise de 26% sur Amazon. La livraison est gratuite.





