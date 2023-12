Commençons avec le vélo électrique Hitway BK8S. Léger, élégant et robuste avec son cadre en acier au carbone, le BK8S est équipé d'un moteur sans balais de 250 W et d’une batterie amovible de 8,4 Ah / 36 V. Il offre une portée jusqu'à 70 km et une vitesse maximale de 25 km/h.

Il garantit une conduite souple et agréable avec ses pneus de 26 pouces et son système d'assistance au pédalage. La hauteur de la selle est réglable.

Les freins à disque mécaniques avant et arrière fournissent une force de freinage fiable par tous les temps.

Pour plus de sécurité, il est muni d'un phare haute performance et de puissantes lumières LED à l'avant et à l'arrière.

Certifié IP54, il résiste à l'eau et à la poussière et est livré avec une pompe à vélo.

Le vélo électrique Hitway BK8S est au prix exceptionnel de 539,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit 660 € d'économies sur la Fnac. Livraison recommandée gratuite.



Passons maintenant au Samsung Galaxy A14. Il offre un grand écran TFT LCD de 6,6 pouces en très haute définition Full HD+ (2408 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il peut accueillir 2 cartes nano SIM.

Son triple capteur photo, avec capteur principal de 50MP et selfie de 13MP, garantit des photos riches et détaillées sous tous les angles.

Le stockage de 128 Go est extensible jusqu’à 1 To via microSD pour conserver encore plus de souvenirs. Le A14 vous assure une longue autonomie jusqu’à 2 jours et offre une charge rapide de 15 W.

Le Samsung Galaxy A14 est au prix réduit de 149,87 € au lieu de 233,24 €, soit une remise de 36% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enfin, enchaînons avec la barre de son JBL Bar 1000. Ses deux haut-parleurs vous offrent un véritable son surround grâce au Dolby Atmos 3D, au DTS:X et au MultiBeam, ainsi qu'une puissance de sortie de 880 W.

La Bar 1000 vous fait profiter d'une expérience sonore immersive exceptionnelle avec la technologie PureVoice qui optimise la clarté de la voix et garantit les meilleurs effets surround 3D dans n'importe quelle pièce.

Avec plus de 300 services de streaming musical en ligne, vous avez accès à un très large choix de contenus audios et AirPlay, Alexa et Chromecast sont intégrés.



Avec l'application JBL One, ajustez l'égalisation, contrôlez les haut-parleurs et personnalisez facilement l'audio comme vous le souhaitez.

La barre est livrée avec un caisson de basses et une télécommande.

La barre de son JBL Bar 1000 est en promotion à 899 € au lieu de 1 149 €, soit une remise de 21% sur Boulanger. Le retrait est offert et la livraison est à partir de 8,99 €.



