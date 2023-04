Aujourd'hui, les e-commerçants nous régalent avec de belles offres sur de nombreux produits. Nous en avons choisi trois pour bien commencer la journée.

Commençons par le disque SSD PNY CS900. Ce disque à mémoire flash, au format 2,5", possède une capacité de stockage de 1 To. Il affiche des vitesses de transfert de 535 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. Ce disque flash se branche en SATA sur votre PC fixe ou portable. Ce matériel est plus robuste qu'un disque dur mécanique classique, car il ne possède aucune pièce en mouvement. Ce ne sont que des puces, appelées NAND, qui s'occupent de stocker votre data.

Ce disque SSD PNY CS900 est vendu 49,99 € au lieu de 78,99 € soit 36% de remise chez Cdiscount. La livraison est gratuite dans un délai de 24 heures.





Continuons avec le smartphone OPPO Find X5 Pro. Ce téléphone portable est doté d'un écran de 6,7" AMOLED. Il intègre un SoC Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de RAM. Coté photo, ce mobile utilise deux modules de 50 MP à l'arrière ainsi qu'un capteur de 13 MP à l'avant. Vous pourrez stocker toutes vos photos dans ses 256 Go de stockage interne. La batterie de 5000 mAh vous octroiera 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone OPPO Find X5 Pro est vendu 699 € au lieu de 1299 € soit -46% sans forfait chez RED by SFR. Une facilité de paiement est proposée (4x sans frais) et la livraison est offerte.

Et terminons ce Top 3 avec le purificateur d'air Brandt BR-003001. Cet outil indispensable aux personnes intolérantes aux poussières ou à l'humidité détruit les virus, les bactéries et les allergènes à hauteur de 99,97%. Il traite environ 16 m² et intègre un filtre trois couches HEPA, idéal pour conserver un air frais et pur avec le bon taux d'humidité.

Ce purificateur d'air Brandt BR-003001 est vendu 76,99 € au lieu de 139 € soit 45% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 3,99 € pour la livraison, sous 1 jour ouvré.





