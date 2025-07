Voici tout d'abord le OPPO Reno12 FS 5G (12 + 512 Go).

Il est doté d'un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz lumineux, fluide et conçu pour le confort visuel grâce à sa technologie de protection oculaire intégrée.

Le smartphone est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 6300 gravée en 6 nm, combinée au moteur Trinity. Ce duo assure des performances accrues, une meilleure efficacité énergétique et une fluidité remarquable, tout en garantissant un fonctionnement fluide pendant plus de quatre ans.

Côté photo, capturez chaque instant avec précision grâce à un triple appareil photo de 50 + 8 + 2 MP. Selfies nets, grands paysages, macros détaillées ou portraits expressifs : tout est possible. Avec l’outil IA Eraser 2.0, vous pouvez facilement supprimer les éléments indésirables de vos clichés, pour des photos toujours réussies.

La batterie de 5000 mAh associée à la charge rapide SUPERVOOC 45 W vous libère des contraintes : récupérez 50 % d’autonomie en seulement 30 minutes.

Grâce à la technologie IA LinkBoost et son antenne 360°, profitez d’une connexion réseau rapide, stable et fluide, même dans les environnements difficiles. Sa certification IP64 lui confère une résistance à la poussière et aux éclaboussures, vous permettant de l’utiliser en toute confiance, quelles que soient les conditions.

Retrouvez l'OPPO Reno12 FS 5G (12 + 512 Go) en vert à 233,75 € ou en orange à 236,46 € en ce moment sur Amazon.



Les modèles OPPO suivants sont également à prix réduit en ce moment :

