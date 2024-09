On commence avec le Oukitel WP30 Pro 5G 256 Go.

Il est doté d'un écran LCD de 6,78 pouces avec une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 430 cd/m². À l'arrière, un écran AMOLED de 1,8 pouce avec une luminosité de 500 cd/m² permet d'accéder à des fonctions personnalisées.

Le smartphone est équipé d'un processeur octocœur Dimensity 8050 cadencé à 3 GHz. Gravé en 6 nm, il est compatible avec la 5G et le WiFi 6, et est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR4x.

À l'arrière, l'appareil dispose d'un triple capteur photo de 108 + 20 MP (dont un avec vision nocturne) + 5 MP, tandis qu'à l'avant, on retrouve un capteur photo de 32 MP.

Le WP30 Pro est alimenté par une batterie de 11 000 mAh compatible avec la charge rapide de 120 W, permettant de recharger 50 % en seulement 15 minutes.

Retrouvez le smartphone Oukitel WP30 Pro 5G 256 Go en promotion à 439,99 € avec le code 8G2QFLAE sur Geekbuying et livraison gratuite depuis l'UE.



Voici quelques autres smartphones robustes Oukitel et FOSSiBOT en promotion chez Geekbuying grâce à des codes :

