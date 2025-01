On commence avec le POCO C65 - 256 Go.

Il dispose d’un écran LCD HD+ de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, protégé par un verre Corning Gorilla Glass.

Sous le capot, il embarque un processeur MediaTek Helio G85 à 8 cœurs, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To.

Côté photo, on retrouve une caméra principale de 50 MP et une caméra frontale de 8 MP.

Le smartphone supporte également la charge rapide de 18 W.

Vous pouvez retrouver le POCO C65 256 Go en noir à 103,99 € sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.

Pour information, Xiaomi indique un prix de référence de 173 € pour ce modèle.



Et voici quelques autres belles offres à découvrir :

Pack Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512 Go + Redmi Buds à 501,99 € + 70 € de bonus rachat (6,6" AMOLED 1,5K 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, 200MP avec OIS en capteur principal, RAM 12 Go, Snapdragon 7s Gen 3, IP68, Dolby Atmos...)



