On commence avec le vélo électrique Touroll B1.

Il est équipé d'un moteur sans balais de 250 W, capable de produire un couple puissant de 45 Nm et d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie amovible de 15,6 Ah offre une autonomie allant de 50 à 90 km.

Ses pneus de 26" x 1,95" associés à une suspension robuste garantissent une excellente traction et une grande stabilité sur tous types de terrains. Le système de transmission à 7 vitesses permet d’ajuster facilement l’effort à fournir selon les conditions de conduite.

Le Touroll B1 propose 5 niveaux d'assistance électrique (12, 15, 18, 21 et 25 km/h), ainsi qu’un mode marche à 6 km/h, pour une personnalisation parfaite de vos trajets. Un écran LED intégré affiche en temps réel la vitesse et le niveau de batterie.

Les lampes conformes à la norme StVZO garantissent une visibilité optimale sans éblouir les autres usagers. Le cadre ergonomique et la potence ajustable assurent un confort de conduite adapté à toutes les morphologies.

Le vélo est également équipé d’un porte-bagages arrière et d'un garde-boue robustes.

Vous pouvez obtenir le Touroll B1 à 499 € grâce au code NNNFRTB sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour information, Touroll indique un prix de base de 649 € pour le B1 sur son site.



On continue avec le Redmi Note 14 Pro 5G.

L’écran 1,5K 120 Hz offre une fluidité exceptionnelle tout en protégeant vos yeux, grâce à sa conception pensée pour le confort visuel. Renforcé par le Corning Gorilla Glass Victus 2 et certifié IP68, il garantit une résistance accrue à l’eau et à la poussière.

Le système de caméra AI pro-grade de 200 MP capture des images riches en détails, même dans des conditions de faible luminosité. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, il propose des fonctionnalités avancées comme le réglage automatique des paramètres pour des clichés optimisés en temps réel.

Parmi ses outils IA, on trouve AI Erase Pro, qui permet de supprimer facilement les éléments indésirables des photos, et AI Image Expansion, idéal pour élargir le cadre d'une image sans compromettre sa qualité.

Le processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra, gravé en 4 nm, allie puissance et efficacité énergétique pour une connectivité 5G performante. La charge rapide de 45W, combinée à une batterie haute densité de 5110 mAh, assure une autonomie fiable, même dans des conditions extrêmes jusqu'à -30°C.

Gemini et la fonction Circle to Search by Google, qui permet d'effectuer des recherches visuelles en traçant un cercle autour d’un élément à l'écran, sont également intégrés.

Le smartphone offre 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En ce moment, le Redmi Note 14 Pro 5G est proposé à un tarif spécial pour son lancement sur le site officiel Xiaomi : 413 € au lieu de 453 €, avec en plus les cadeaux et avantages suivants :

Un bonus reprise de 50 €,

La Redmi Watch 5 Active offerte ,

, Les Redmi Buds 6 Play pour seulement 1,99 € ,

, 20 % de réduction pour les étudiants,

20 Mi Points = 20 € de coupon.

Les nouveaux clients Xiaomi bénéficient également d'un coupon de -20 €.



Enfin, on termine ce top 3 avec les écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort Ultra.

Plongez dans une expérience sonore immersive avec des écouteurs audio spatial qui placent le son directement face à vous pour une perception ultra-réaliste. Grâce à la technologie CustomTune, le son s’adapte à vos oreilles en temps réel, offrant une réduction de bruit optimisée pour un confort d’écoute exceptionnel. Avec neuf embouts souples et bandes de maintien disponibles, trouvez l’ajustement parfait pour profiter d’un confort maximal, même pendant de longues sessions d’écoute.

Les écouteurs vous permettent de basculer entre trois modes d’écoute : une réduction de bruit avancée pour une concentration maximale, un mode pour rester attentif à votre environnement tout en écoutant votre musique, et un mode immersif qui combine réduction de bruit totale et Bose Immersive Audio pour une immersion complète.

Profitez d’une autonomie allant jusqu’à 6 heures, ou 4 heures avec le mode Immersion activé, et bénéficiez de 2 heures supplémentaires grâce à une recharge rapide de seulement 20 minutes.

Les microphones à réduction de bruit garantissent des appels d’une clarté exceptionnelle, tandis que les commandes tactiles intuitives vous permettent de contrôler facilement le volume, la musique, les modes d’écoute et les appels.

Les Bose QuietComfort Ultra sont disponibles en noir à 189,99 € sur Cdiscount avec la livraison offerte. Pour rappel, leur prix de référence s'élève à 349,95 €.



