On commence avec le POCO F6 - 512 Go.

Il est équipé d'un écran Flow AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces en résolution 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection en verre Corning Gorilla Victus.

Il intègre la puce Snapdragon 8s Gen 3, qui offre une meilleure efficacité énergétique et des températures plus basses.

Le POCO F6 dispose de 12 Go de RAM (LPDDR5X) et de 512 Go de stockage (UFS 4.0). Son système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec IceLoop améliore la circulation vapeur-liquide pour une dissipation thermique optimisée.

Il est certifié IP64 et supporte la charge rapide de 90 W, permettant une recharge complète en environ 30 minutes.

À l'arrière, on trouve un double capteur photo avec un module principal de 50 MP équipé de la stabilisation optique (OIS) et un ultra grand-angle de 8 MP. Pour les selfies, un capteur de 20 MP avec la fonction Motion Tracking Focus 2.0 assure le suivi des mouvements.

Le POCO F6 prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.4.

Le POCO F6 - 512 Go est à 310,49 € avec le code FRSS40 + coupon vendeur de -40 €. La livraison d'Espagne est offerte. À noter que les codes sont disponibles en quantité limitée.





Et voici quelques autres articles en réduction pour aujourd'hui :

Mini PC FIREBAT T8 Pro à 115,30 € avec le code FRSS18 (Intel N100, RAM 16 Go, SSD 512 Go, WiFi 5, BT 4.2)

(Intel N100, RAM 16 Go, SSD 512 Go, WiFi 5, BT 4.2) Mini PC NiPoGi Alder Lake N97 à 187,57 € avec le code 9YWPFIB9 (Alder Lake N97 jusqu'à 3,6GHz, 16 Go DDR4, SSD 512 Go max 2 To, double affichage 4K 60Hz UHD, WiFi 6, BT 5.2, RJ45, support VESA)

Jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (trottinette électrique Ninebot Max G2, Google Pixel 8 Pro et HONOR Magic Watch 2), à notre top 15 des meilleures remises de la Promo d'été AliExpress ou encore à notre article dédié au nouveau casque Sennheiser HD 620S.