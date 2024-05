Commençons avec le nouveau POCO F6 Pro 256 Go.

Avec un cadre métallique et un dos en verre avec finition marbrée, il est doté d'un écran Flow AMOLED WQHD+ (3 200 x 1 440) 120Hz qui offre une luminosité maximale ultra-élevée de 4 000 nits et une gradation PWM à 3 840 Hz.

Grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec technologie de traitement avancée de 4 nm de TSMC et une architecture huit cœurs 1+4+3, vous pouvez gérer facilement des jeux exigeants tout en bénéficiant d'un multitâche plus fluide et d'une meilleure efficacité énergétique.

Côté photo, on trouve une triple caméra de 50 MP intégrant un capteur Light Fusion 800 avec plage dynamique élevée et stabilisation optique, un mode rafale 2.0 et un nouvel algorithme Ultra Night Photos.

L'HyperCharge adaptative de 120 W garantit une charge complète en 19 minutes seulement et le smartphone offre 12 Go de RAM LPDDR5X.

Le POCO F6 Pro 256 Go est proposé à 499,90 € au lieu de 579,90 € sur le site officiel Xiaomi, et les réductions supplémentaires vous sont également proposées jusqu'au 30 mai seulement :

Pour le modèle 16 Go + 1 To : -100 €

Pour les modèles 12 Go + 256 Go , 12 Go + 512 Go : -80 €

Pour le modèle 16 Go + 1 To : 100 € de bonus reprise

Pour les modèles 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go : 60 € de bonus reprise

Redmi Watch 3 Active offerte

66 Mi Points = coupon de 40 €

6 € de réduction pour tout achat de 100 € dans le Mi Store





Passons à la station électrique portable CTECHi GT600 600W.

Dotée d'une capacité de 384 Wh, elle utilise une batterie LiFePO4 offrant une durée de vie prolongée et une consommation d'énergie réduite.

Elle dispose de sorties AC, DC, USB-C et USB-A, avec une puissance nominale de 600 W pour la sortie AC.

Grâce à ses multiples dispositifs de protection de sécurité, la station gère efficacement les surcharges, les surtensions, les surintensités, les courts-circuits et les surchauffes.

La centrale peut être rechargée complètement en environ 10 heures avec un panneau solaire de 18 V 100 W, et en seulement 5 heures via un port de voiture ou une prise secteur.

La station électrique portable CTECHi GT600 600W est proposée à 169,99 € avec le code NNNFRSOLDEGT600 sur Geekbuying, et la livraison de l'UE est gratuite.



Enfin, terminons ce top 3 avec l'enceinte portable Bluetooth Marshall Emberton II.

Elle offre une qualité sonore à 360 degrés avec True Stereophonic, une diffusion audio multidirectionnelle exclusive à Marshall, peu importe votre position par rapport à l'enceinte.

Classée IP67, elle est résistante à l'eau et à la poussière et offre plus de 30 heures d'autonomie en une seule charge.

Grâce au mode Stack, vous pouvez jumeler l'Emberton II avec d'autres enceintes Emberton II pour un son amplifié.

L'enceinte portable Bluetooth Marshall Emberton II est en ce moment au prix de 99,99 € au lieu de 169,99 €, soit une remise de 41 % sur Boulanger. La livraison standard est offerte.



