On commence avec l'iPad Pro M4 (2024) 256 Go - 11 pouces - Noir.

L'écran Ultra Retina XDR de 11 pouces offre une luminosité et une précision des couleurs remarquables.

Le CPU à 10 cœurs de la puce M4 offre une grande puissance, tandis que le GPU à 10 cœurs assure d'excellentes performances graphiques.

Avec iPadOS, exécutez plusieurs applications simultanément, utilisez l'Apple Pencil pour écrire dans n'importe quelle zone de texte avec Griffonner, retouchez et partagez vos photos.

Stage Manager facilite le multitâche en vous permettant de redimensionner et superposer vos applications et d'ajouter un écran externe.

L'iPad Pro dispose d'une caméra avant ultra grand-angle de 12 MP avec Cadre centré. L'appareil photo arrière grand-angle de 12 MP avec flash True Tone adaptatif est idéal pour la photographie et la vidéo 4K en format ProRes. De plus, quatre micros de qualité studio et un système audio à quatre haut-parleurs offrent un son riche.

Le scanner LiDAR améliore encore les expériences de réalité augmentée en créant une carte de profondeur précise de l'environnement.

L'iPad Pro prend en charge le WiFi 6E et vous permet de connecter des écrans externes, des disques durs et d'autres appareils via le connecteur USB-C avec prise en charge de Thunderbolt / USB 4.

L'iPad Pro M4 (2024) 256 Go en 11 pouces et en noir est au prix de 969,99 € avec le code HAPPY30 sur Rakuten au lieu de 1 219 € (prix officiel). Livraison gratuite sous 5 à 10 jours.

On peut également l'obtenir pour le même prix et chez le même vendeur en argent.





