On commence avec le POCO X6 - 12 / 256 Go.

Il est doté d'un processeur Snapdragon 7 gravé en 4 nm et d'un écran AMOLED Flow de 6,67 pouces, affichant une résolution de 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120Hz ainsi qu'une luminosité maximale de 1 800 nits. Il est protégé par un verre Corning Gorilla Victus.

Le smartphone intègre un système de triple caméra de 64 MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), renforcé par des algorithmes avancés pour offrir une qualité d'image exceptionnelle, ainsi qu'un système de refroidissement multicouche qui assure des performances thermiques durables et efficaces.

Le smartphone dispose également de 12 Go de RAM LPDDR5 et supporte la charge turbo 67 W. La vitesse ultra-rapide de lecture et d'écriture est renforcée par la nouvelle fonction Memory Extension 3.0, qui permet d'ajouter jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle, portant ainsi la RAM totale disponible à 24 Go pour une expérience encore plus fluide.

Le smartphone dispose également de 12 Go de RAM LPDDR5 et supporte la charge turbo 67 W. La vitesse ultra-rapide de lecture et d'écriture est renforcée par la nouvelle fonction Memory Extension 3.0, qui permet d'ajouter jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle, portant ainsi la RAM totale disponible à 24 Go pour une expérience encore plus fluide.



On continue avec l'aspirateur balai sans fil Dreame H11 Core.

Grâce à une brosse améliorée, il nettoie non seulement le long des plinthes, mais aussi dans les recoins difficiles d'accès, atteignant jusqu'à 6 mm de profondeur.

Deux modes permettent de gérer facilement les salissures humides et sèches : le mode Éco aspire la poussière et les miettes, tandis que le mode Max s'attaque aux taches tenaces.

L'entretien est simplifié grâce à la fonction d'auto-nettoyage en un clic, qui nettoie la brosse et les tuyaux sans intervention manuelle.

Avec ses réservoirs d'eau de grande capacité et sa batterie de 6 x 2500 mAh, le H11 Core offre jusqu'à 22 minutes de nettoyage continu.

Grâce à un assistant vocal et à une interface LED intuitive, vous pouvez suivre l'état du nettoyage d'un simple coup d'œil.

Avec ses réservoirs d'eau de grande capacité et sa batterie de 6 x 2500 mAh, le H11 Core offre jusqu'à 22 minutes de nettoyage continu.

Grâce à un assistant vocal et à une interface LED intuitive, vous pouvez suivre l'état du nettoyage d'un simple coup d'œil.



Enfin, on finit avec la tablette HONOR Pad 9 - 16 / 256 Go.

Elle est équipée d'un écran TFT LCD (IPS) de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, une résolution de 2,5K et capable d'afficher 1,07 milliard de couleurs.

La tablette est dotée d'un appareil photo arrière de 13 MP et d'un appareil photo avant de 8 MP, ainsi que d'une batterie de 8 300 mAh avec la technologie SuperCharge 35W.

La HONOR Pad 9 intègre une puce Snapdragon 6 Gen 1 octa-core gravée en 4 nm, accompagnée de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Grâce à la technologie HONOR RAM Turbo, l'extension 8 + 8 Go facilite le basculement entre les applications en arrière-plan de manière fluide.



Elle dispose également de 2 microphones, de 8 haut-parleurs et prend en charge le WiFi double bande.

Elle dispose également de 2 microphones, de 8 haut-parleurs et prend en charge le WiFi double bande.



