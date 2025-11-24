Realme lance officiellement ses offres Black Friday avec de fortes réductions allant jusqu'à 400 € sur une large sélection de ses smartphones les plus populaires.

Jusqu'au 1er décembre, c'est l'occasion idéale de mettre la main sur le smartphone flagship realme GT 7 Pro ou les puissants modèles des séries realme 14 Pro et GT 7, ainsi que des modèles incontournables comme le realme C75, avec des prix qui chutent drastiquement chez les revendeurs partenaires.

L'offre phare : le realme GT 7 Pro à un prix incroyable

Le fleuron de la marque, le realme GT 7 Pro (12+256 Go), est l'attraction principale de cette période de promotions.

Initialement à 999,99 €, il est disponible chez Amazon pour seulement 595,99 €, soit une réduction exceptionnelle de 40 % !

Fiche technique du realme GT 7 Pro :

➡️ Processeur : Snapdragon 8 Elite

➡️ Batterie : 7000 mAh avec charge ultra-rapide 120W (50 % en 14 min)

➡️ Écran : AMOLED 1,5K 120Hz

➡️ Résistance : certifications IP69 / IP68 / IP66

➡️ Bonus : fonctionnalités IA de pointe

La Série realme GT 7 : puissance et endurance

La gamme GT 7, reconnue pour ses performances et son autonomie, est également très bien placée pour ce Black Friday.

Les deux modèles bénéficient de la même batterie Titan 7000 mAh et de la charge 120W.

realme 14 Pro+ : l'expert photo en promo

Pour les amateurs de photographie mobile, le realme 14 Pro+ bénéficie également de remises substantielles.

Le modèle 12+512 Go est à 399,99 € chez Boulanger, contre 579,99 € habituellement (-31 %).

➡️ Les atouts du 14 Pro+

Capteur photo : capteur principal Sony IMX896 OIS de 200 MP.

Zoom : téléobjectif périscopique (IMX882 1/2") permettant un 120X SuperZoom.

Performance : Snapdragon 7s Gen 3 5G.

Batterie : 5260 mAh avec charge 80W.

Le modèle 8+256 Go est quant à lui disponible chez Amazon à 319,99 € (-39 %), et le realme 14 Pro (12+512 Go) est quant à lui proposé à 333,97 € chez Carrefour (au lieu de 479,99 €).

➡️ Par ici pour découvrir notre test du realme 14 Pro+

Les bonnes affaires : realme Série C

Realme n'oublie pas l'entrée de gamme avec :