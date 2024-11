Jusqu'au 17 novembre, Xiaomi propose des promotions en avant-première sur toute la période précédant le Black Friday.

Profitez de réductions sur les smartphones des séries Xiaomi, Redmi et POCO, les tablettes, les packs produits, le petit électroménager et les objets connectés comme les montres, bracelets et écouteurs.

Xiaomi propose également de nombreux avantages comme des Mi Points à partir de 50 € d'achat et si vous vous connectez tous les jours à votre compte, des cadeaux, des coupons pour les nouveaux clients, des offres exclusives pour les étudiants...

Voici une sélection de smartphones, produits électroménager et packs pour vous donner une idée de ce qui vous attend chez Xiaomi en cette période de pré-Black Friday.

Smartphones Xiaomi

Petit électroménager Xiaomi

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L à 64 € soit -35% + coupon de -5 € pour les nouveaux clients (friture à l'air chaud, cuisson, yaourt, fruits séchés, décongélation et fermentation, chauffage uniforme à 360°, maintien au chaud automatique, planification 24h, accès aux recettes Cloud...)





(4000Pa, lavage sous pression avec humidité constante, évitement des obstacles 3D, navigation laser, réservoir d'eau intelligent grande capacité à commande électronique, détection des bords de tapis...) Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU à 249,99 € soit -37% + coupon de -15 € pour les nouveaux clients (jusqu'à 125 m², technologie LED UV + plasma, charbon actif à haute teneur en iode pour éliminer les odeurs, filtrage trois-en-un, surveillance complète de la qualité de l'air sur l'écran OLED, contrôle avec l'appli...)

Packs produits Xiaomi

Retrouvez toute la sélection et le guide de l'événement sur la page de l'avant-première Black Friday Xiaomi.

Ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec écran PC gaming Samsung Odyssey G5 34", écouteurs Bluetooth Sennheiser Momentum 4 et enceinte sans fil Bose S1 Pro+ ou encore les offres des avant-premières Black Friday chez Darty et la Fnac.