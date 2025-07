Voici tout d'abord le Samsung Galaxy S25 Ultra (256 Go).

Il est doté d'un écran de 6,9 pouces QHD+ (3120 x 1440 px) Dynamic AMOLED 2X 120Hz.

Galaxy AI, l'assistant intelligent intégré, anticipe vos besoins et vous aide à accomplir vos tâches quotidiennes simplement, en dialoguant naturellement avec vous.

Équipé du nouveau moteur ProVisual Engine, soutenu par un processeur ultra-performant, le Galaxy S25 Ultra vous permet de capturer, visualiser et retoucher vos photos et vidéos avec une précision remarquable.

Propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, la plus puissante jamais intégrée à un smartphone Galaxy, le S25 Ultra vous plonge dans des performances exceptionnelles. Grâce au Ray Tracing et à l’optimisation Vulkan, profitez de sessions de jeu ultra-fluides et immersives.

Grâce à la technologie mDNIe intégrée au processeur et à une optimisation logicielle poussée, l’autonomie du Galaxy S25 Ultra est encore améliorée. Accédez rapidement à vos notifications Now Brief, à votre musique ou à vos widgets personnalisés via la Now Bar, sans même déverrouiller votre appareil.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go est disponible en différents coloris à 817,99 € avec le code FSFR15 sur AliExpress. La livraison depuis la France est gratuite.

Pour information, le prix officiel du S25 Ultra s'élève à 1 372,05 €.



Les modèles suivants sont également disponibles à prix réduit en ce moment :

Et découvrez aussi notre top 3 des promos du jour avec Xiaomi Robot Vacuum T12, écran PC Samsung ViewFinity S5 34" et montre connectée Huawei Watch GT 4 ainsi que les offres Reolink du Prime Day sur les caméras de surveillance et sonnettes vidéo.