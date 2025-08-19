Jusqu'au 27 août inclus, c'est le POCO Festival : la marque de smartphones POCO de Xiaomi célèbre son 7ème anniversaire en proposant des réductions sur une large gamme de ses produits, y compris les nouveaux lancements.

Pendant l'événement, plusieurs offres sont disponibles, notamment :

Réductions sur les smartphones : Des remises sont appliquées sur plusieurs modèles des séries POCO F, X et M. Par exemple, le nouveau POCO F7 est proposé à partir de 399 € , et le POCO F7 Ultra est également en promotion.





est proposé à partir de , et le est également en promotion. Coupons de réduction : Un coupon de réduction vous offre une réduction de 30 € pour toute commande de produits POCO d'un montant supérieur à 399 € . Un deuxième coupon vous offre une réduction de 50 € à partir de 350 € valable uniquement sur le F7 . Des coupons spécifiques uniquement valables pour les nouveaux clients sont également disponibles sur certains produits.





vous offre une pour toute commande de produits POCO d'un montant . Un deuxième coupon vous offre une réduction de valable uniquement sur le . Des coupons spécifiques uniquement valables pour les sont également disponibles sur certains produits. Offres groupées : Il est possible d'acheter des produits en pack pour bénéficier de tarifs avantageux. Par exemple, pour toute commande de plus de 299 € , vous pouvez obtenir la POCO Pad à seulement 99,90 € .





, vous pouvez obtenir la . Mi Points : En vous connectant cinq jours de suite sur le site, vous pouvez recevoir 100 Mi Points chaque jour , qui peuvent être utilisés pour de futures réductions.





, qui peuvent être utilisés pour de futures réductions. Avantages supplémentaires : La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 20 €, et des options de paiement en 3 ou 4 fois sans frais sont disponibles.

Pour cette occasion, nous vous présentons 3 modèles de smartphones tirés des séries M7, F7 et X7.

POCO M7 (256 Go)

Avec sa batterie de 7 000 mAh, le POCO M7 Pro promet jusqu'à 2,3 jours d'utilisation typique.

Il est doté d'un grand écran FHD+ de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu'à 144 Hz, pour une fluidité exceptionnelle dans les applications compatibles. Pour garantir le confort des yeux, l'écran bénéficie de multiples certifications TÜV (faible lumière bleue, sans scintillement) et de la technologie "Wet touch" qui permet une utilisation précise même avec les doigts mouillés.

Le smartphone est compatible avec la charge turbo de 33 W pour refaire le plein rapidement. Il se transforme également en véritable batterie externe grâce à sa fonction de charge inversée de 18 W, capable d'alimenter vos autres appareils.

Enfin, le smartphone est animé par le puissant et économe Snapdragon 685, accompagné de jusqu'à 16 Go de RAM avec extension de mémoire pour un multitâche fluide. La partie photo est assurée par un double capteur IA de 50 MP pour des clichés nets et détaillés.

En ce moment, retrouvez le POCO M7 256 Go en noir ou argent à 149,90 € au lieu de 193 €, avec en plus un coupon de -20 € pour les nouveaux clients.

POCO F7 Ultra (12 + 256 Go)

Il est doté d'un écran Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout encadré par des bordures ultra-fines.

Au cœur se trouve le processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, qui promet une efficacité énergétique et une réactivité exceptionnelles pour les usages les plus intensifs. Il est épaulé par le VisionBoost D7, un processeur graphique dédié qui améliore l'expérience de jeu avec des fonctionnalités comme la Super Résolution 2K et une interpolation d'image à 120 FPS, garantissant des graphismes ultra-nets et une fluidité à toute épreuve.

Le smartphone est équipé d'un système de triple caméra de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), dont un téléobjectif flottant haut de gamme de 60 mm pour des clichés polyvalents et de grande qualité.

Le F7 Ultra intègre une batterie de 5 300 mAh compatible avec la charge ultra-rapide HyperCharge filaire de 120W, ainsi qu'une charge sans fil de 50W. Il bénéficie également d'une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP68.

Le POCO F7 Ultra (12 + 256 Go) est en promotion en noir ou jaune à 529 € au lieu de 753 € grâce au coupon de -30 € à récupérer sur la page.

POCO X7 Pro 5G (12 + 512 Go)

Son écran AMOLED CrystalRes 1,5K au cadre ultra-fin assure un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une immersion et une fluidité remarquables.

Le processeur Dimensity 8400-Ultra, gravé en 4 nm par TSMC, offre des gains de puissance et d'efficacité impressionnants, comme en témoigne son score AnTuTu dépassant 1,7 million de points. Associé à une mémoire RAM LPDDR5X rapide et au stockage UFS 4.0, il est conçu pour offrir une fluidité absolue dans les jeux les plus exigeants et le multitâche intensif, le tout optimisé par la technologie WildBoost 3.0 pour une expérience de jeu supérieure.

Cette puissance est maintenue à un niveau optimal grâce à la technologie de refroidissement avancée LiquidCool 4.0, qui utilise un système innovant pour une dissipation de la chaleur nettement améliorée, même lors de longues sessions de jeu.

Le X7 Pro embarque une batterie longue durée de 6 000 mAh compatible avec la charge ultra-rapide HyperCharge de 90 W qui permet de refaire le plein en seulement 42 minutes.

La partie photo est assurée par un appareil principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) pour des clichés nets, complété par une caméra avant de 20 MP. Sa conception robuste, certifiée IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, en fait un smartphone aussi puissant que durable.

Vous pouvez obtenir le POCO X7 Pro 5G (12 + 512 Go) en noir, vert ou jaune à 299 € au lieu de 433 €, avec un coupon de -20 € à récupérer pour les nouveaux clients.

Découvrez l'ensemble des offres sur la page du POCO Festival.

