Longtemps positionné en deuxième place mondiale, Apple est arrivée en tête des ventes de smartphones en 2023, détrônant Samsung après un leadership de plus de dix ans.

Ses iPhone 14 et 15 sont parvenus à maintenir la force de l'écosystème iOS et si Android domine largement le marché, c'est collectivement par le nombre des fabricants s'appuyant sur cet OS mobile.

Au niveau des ventes des modèles individuels, c'est également l'iPhone qui l'emporte si l'on cherche à identifier les smartphones les plus vendus. Un rapport du cabinet d'études Counterpoint Research fait le point et observe que sur les 10 smartphones les plus vendus en 2023, les sept premiers sont...des iPhone, de l'iPhone 13 à l'iPhone 15, avec les variantes Pro et Pro Max en bonne place.

Apple, la main-mise sur le marché haut de gamme

Les trois suivants sont des smartphones Galaxy produits par Samsung mais pas de sa catégorie haut de gamme Galaxy S. Ce sont des modèles Galaxy A positionnés en milieu de gamme, et les versions d'entrée de gamme de ce dernier.

A noter que le classement fait intervenir les mêmes modèles de smartphones que l'étude du cabinet Canalys publiée en début de mois mais dans un ordre différent, les méthodes de comptage n'étant pas les mêmes (sell-in pour Canalys, sell-through pour Counterpoint Research).

Les analystes relèvent que le Top 10 des smartphones les plus vendus accroît son emprise sur le marché en représentant 20% à lui seul des ventes de smartphones en 2023 (le plus haut seuil jamais atteint), contre 19% en 2022.

Dans le classement de Counterpoint Research, c'est l'iPhone 14 qui arrive en tête du Top 10 sur l'ensemble de l'année, tandis que l'iPhone 15 Pro Max a été le plus vendu des smartphones sur le dernier trimestre 2023, peu après son lancement en septembre.

Hormis les versions iPhone Plus qui confirment un moindre intérêt du public, les différentes versions de l'iPhone 14 arrivent en tête tandis que l'iPhone 13 fait de la résistance en quatrième position en constituant un bon compromis entre performances et prix, notamment avec le jeu des promotions des opérateurs pour écouler les stocks.

iPhone 14, une emprise moins nette qu'avant

L'iPhone 14 a représenté 19% des ventes d'iPhone en 2023, assez loin des 28% qu'avait obtenu l'iPhone 13 en 2022, entre manque de différenciation entre les deux modèles et orientation du public vers les versions Pro et Pro Max qui se confirme et s'amplifie avec la nouvelle gamme iPhone 15.

De son côté, le Galaxy A14 5G de Samsung a pris place dans le Top 10 grâce à son succès aux Etats-Unis et en Inde en jouant sur son bon rapport qualité / prix. Le Galaxy A14 4G a pour sa part rencontré un beau succès sur les marchés émergents.

Le problème est que ces modèles générateurs de volume sont à faible marge, contrairement à l'ensemble des iPhone du classement, ce qui permet régulièrement à Apple de capter l'essentiel de la valeur du marché.

Counterpoint Research s'attend à ce que le Top 10 des smartphones les plus vendus en 2024 représente une part encore plus importante de l'ensemble, et avec uniquement des modèles 5G. Et si Apple devrait encore se tailler la part du lion avec ses iPhone, des fabricants de smartphones chinois pourraient s'y inviter cette année.