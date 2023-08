Le marché de smartphones n'est pas au mieux de sa forme avec un tassement généralisé des ventes mais qui se joue surtout en entrée et milieu de gamme. Les smartphones premium parviennent de leur côté à un peu mieux résister à cette phase de ralentissement, malgré l'incertitude économique et l'inflation arbitrant les dépenses des consommateurs.

La stratégie d'Apple de renforcement de son offre haut de gamme via ses iPhone Pro porte déjà ses fruits et l'Apple iPhone 14 Pro Max est présenté par le cabinet d'études Omdia comme le smartphone le plus vendu dans le monde au premier semestre 2023, devant l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14.

En poussant plus nettement la différenciation entre les modèles standard et les versions Pro, la firme de Cupertino distend sa gamme mais ne perd pas sa base de clients fidèles et réoriente l'intérêt des consommateurs vers les modèles les plus onéreux...et les plus lucratifs pour elle.

iPhone 15 Pro Max, encore un gros succès ?

Cette technique va encore se renforcer avec la gamme iPhone 15 attendue en septembre. L'iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra selon certaines rumeurs) pourrait ainsi de nouveau capter toute l'attention des acheteurs grâce à la présence d'un téléobjectif périscopique assurant un zoom sans perte x5 (contre x3 avec les modules de zoom plus classiques de la gamme actuelle).

Avec cet atout qui lui est réservé (et qui ne se diffusera sur le modèle Pro qu'avec la génération suivante), le plus gros iPhone de la série bénéficiera d'une aura spécifique.

Pour l'analyste Ming-Chi Kuo, cette distinction particulière va conduire à une forte demande pour l'iPhone 15 Pro Max qui pourrait représenter à lui seul entre 35 et 40% de la demande initiale pour l'ensemble de la gamme.

La stratégie premium

Il suggère également que les ventes de l'iPhone 15 Pro Max seront supérieures de 10 à 20% sur le second semestre 2024 par rapport à celle de l'iPhone 14 Pro Max sur la même période actuelle.

Le téléobjectif périscopique aura un coût significatif en dépassant de trois à quatre fois celui d'une lentille plus classique son fournisseur Largan devrait également bénéficier de solides revenus par cet intermédiaire. C'est aussi l'une des raisons expliquant la hausse sensible du prix attendue pour l'iPhone 15 Pro Max.

La gamme iPhone 15 sera dévoilée le 12 septembre prochain, avec une commercialisation vers le 22 septembre qui dopera une nouvelle fois les ventes d'iPhone sur le dernier trimestre fiscal d'Apple. Les risques de pénurie des modèles Pro semblent désormais appartenir au passé.