Le Samsung T7 Shield est un disque dur externe SSD (Solid State Drive) portable avec de hautes performances, offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 1 050 Mo/s en lecture et écriture grâce à la technologie NVMe. Equipé d'une interface USB Type-C, pour une compatibilité étendue avec les ordinateurs et les appareils mobiles, il est également doté d'un boîtier en aluminium résistant aux chocs et à l'eau pour protéger vos données en déplacement. Disponible en différentes capacités de stockage allant de 500 Go à 2 To, il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Android.

Chez Amazon, vous trouverez le SSD externe Samsung T7 Shield 1 To au tout petit prix de seulement 89 € et la version 2 To à seulement 139 €.

Les prix affichés sur Amazon sont en fait de respectivement 119 € (-29%) et 199 € (-28%) mais avec une ODR de Samsung valable jusqu'au 7 février 2023 vous obtiendrez respectivement 30 € et 60 € de réduction supplémentaire. Une très belle affaire !

