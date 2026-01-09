Les Soldes d'Hiver 2026 sont l'occasion idéale pour s'équiper dans l'univers Apple. Si la marque ne fait jamais de soldes sur son site officiel, les revendeurs comme Cdiscount, Amazon ou Boulanger proposent des prix très intéressants sur les modèles les plus récents (M4, iPhone 16/17) et les stocks restants des générations précédentes.

MacBook : la puissance de la puce M4 et M5 déjà à prix réduit

C'est la grosse surprise de ces soldes : les modèles équipés de la puce M4 et M5, à peine sortis, profitent déjà de belles remises.

iPhone : des promos sur toute la gamme

iPhone 16 (128 Go) : affiché à 799 € chez Boulanger (au lieu de 819 €).





: affiché à 799 € chez Boulanger (au lieu de 819 €). iPhone Air (nouveauté 2025) : le modèle ultra-fin commence à baisser chez Boulanger à 1 079 € (au lieu de 1 229 €).





: le modèle ultra-fin commence à baisser chez Boulanger à 1 079 € (au lieu de 1 229 €). iPhone 14 (reconditionné - excellent état) : toujours le top vente chez Cdiscount à 259,99 € avec le code 25DES249.

Audio & accessoires

Apple Watch

Apple Watch Series 10 (GPS, 46mm) : en baisse à 389,99 € chez Cdiscount.





: en baisse à 389,99 € chez Cdiscount. Apple Watch Ultra 2 (GPS + Celular, 49mm) (reconditionnée - excellent état) : elle s'affiche à 539 € sur la Fnac, un très bon prix pour ce modèle en quasi parfait état et expédié par la Fnac.

