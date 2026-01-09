Les Soldes d'Hiver 2026 sont l'occasion idéale pour s'équiper dans l'univers Apple. Si la marque ne fait jamais de soldes sur son site officiel, les revendeurs comme Cdiscount, Amazon ou Boulanger proposent des prix très intéressants sur les modèles les plus récents (M4, iPhone 16/17) et les stocks restants des générations précédentes.

MacBook : la puissance de la puce M4 et M5 déjà à prix réduit

C'est la grosse surprise de ces soldes : les modèles équipés de la puce M4 et M5, à peine sortis, profitent déjà de belles remises.

iPhone : des promos sur toute la gamme

Audio & accessoires

Apple Watch

  • Apple Watch Series 10 (GPS, 46mm) : en baisse à 389,99 € chez Cdiscount.

  • Apple Watch Ultra 2 (GPS + Celular, 49mm) (reconditionnée - excellent état) : elle s'affiche à 539 € sur la Fnac, un très bon prix pour ce modèle en quasi parfait état et expédié par la Fnac.

