Les Soldes d'Hiver 2026 sont l'occasion idéale pour s'équiper dans l'univers Apple. Si la marque ne fait jamais de soldes sur son site officiel, les revendeurs comme Cdiscount, Amazon ou Boulanger proposent des prix très intéressants sur les modèles les plus récents (M4, iPhone 16/17) et les stocks restants des générations précédentes.
MacBook : la puissance de la puce M4 et M5 déjà à prix réduit
C'est la grosse surprise de ces soldes : les modèles équipés de la puce M4 et M5, à peine sortis, profitent déjà de belles remises.
- MacBook Air M4 (13,6" - 2025) : le meilleur prix est chez Cdiscount à 949,99 € avec le code PC50D379. On le trouve à 999 € chez Boulanger et Fnac / Darty.
- MacBook Air M2 : Boulanger propose la version 16 Go à 799 €, ainsi que Fnac / Darty. Un rapport qualité-prix imbattable pour de la bureautique fluide.
- MacBook Pro 14" (puce M5) : déjà disponible en promotion chez Fnac / Darty à 1 699 € au lieu de 1 799 €.
iPhone : des promos sur toute la gamme
- iPhone 16 (128 Go) : affiché à 799 € chez Boulanger (au lieu de 819 €).
- iPhone Air (nouveauté 2025) : le modèle ultra-fin commence à baisser chez Boulanger à 1 079 € (au lieu de 1 229 €).
- iPhone 14 (reconditionné - excellent état) : toujours le top vente chez Cdiscount à 259,99 € avec le code 25DES249.
Audio & accessoires
- AirPods 4 (sans ANC) : le prix chute à 119 € chez Cdiscount (ou 109 € via le code HELLO10 pour les nouveaux clients). On les trouve également au même prix sur Amazon.
- AirPods Pro 2 : la Fnac et Darty restent les mieux placés avec un prix de 209,99 €.
- Apple Pencil : Darty propose -20% de remise immédiate pour l’achat simultané d’un iPad et d’un Pencil.
Apple Watch
- Apple Watch Series 10 (GPS, 46mm) : en baisse à 389,99 € chez Cdiscount.
- Apple Watch Ultra 2 (GPS + Celular, 49mm) (reconditionnée - excellent état) : elle s'affiche à 539 € sur la Fnac, un très bon prix pour ce modèle en quasi parfait état et expédié par la Fnac.
