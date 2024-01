Commençons par le téléviseur Samsung QLED 4K QE65Q80B.

Avec son écran 65 pouces QLED 4K, il est doté de la technologie Quantum Dot capable de reproduire 100% du volume colorimétrique pour des couleurs éclatantes.

La technologie Quantum HDR optimise chaque image et rend chaque détail visible quel que soit le niveau de luminosité.

Vous pouvez jouer à vos jeux sans console grâce à la plateforme Gaming Hub, qui intègre l’application Xbox et les principaux services de streaming de jeux comme NVIDIA GeForce NOW et Google Stadia.

FreeSync Premium Pro et le mode VRR permettent de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec le nombre d'images par seconde envoyées par la carte graphique de votre console ou de votre ordinateur, pour un gameplay fluide et stable.

Profitez également d'un son Dolby Atmos sans fil et de 4 ports HDMI pour une sortie en 4K 120Hz sur 4 écrans.

Le téléviseur Samsung QLED 4K QE65Q80B est en ce moment à 969 € au lieu de 1 390 €, soit une remise de 30% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 36,99 €.

