Commençons par le casque filaire Sennheiser HD 599.

Léger et robuste avec sa conception circum-auriculaire ouverte, le HD 599 offre une qualité sonore élevée et un excellent confort de port grâce à ses grandes oreillettes, son bandeau rembourré et ses coussinets remplaçables.

Profitez d'un son spatial d'un naturel exceptionnel grâce à la technologie de transduction exclusive de Sennheiser qui canalise le signal audio directement dans vos oreilles.

Il est livré avec un câble de 3m à fiche jack de 6,35mm et un câble raccourci de 1,2m à fiche mini-jack de 3,5mm.

Le casque filaire Sennheiser HD 599 est à 118,90 € au lieu de 219,90 €, soit une remise de 46% sur la Fnac. La livraison est offerte.





On peut également trouver les produits suivants à prix réduit en ce moment :













Défroisseur vapeur à main Calor Access Steam Care à 79,99 € soit -27% (avec planche, 1600W, chauffe en 40 secondes, autonomie 9 minutes, 3 niveaux de vapeur)











Friteuse sans huile Seb Actifry Genius XL 2 en 1 YV970800 à 199,99 € soit -28% (2 espaces de cuisson séparés, 9 programmes prédéfinis, thermostat réglable, minuterie, départ différé...)







Processeur Intel Core i9 7920X X-series à 388,88 € (2,9 GHz / 4,40 GHz, socket LGA 2066, 12 cœurs, 24 threads, cache 16,5 Mo...)







