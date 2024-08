Dans son cycle d'activité de 11 ans, le Soleil est actuellement vers son maximum et produit des perturbations majeures dont les conséquences se font sentir jusque sur la Terre.

De très nombreuses taches solaires sont apparues ces derniers jours et leur nombre, de plusieurs centaines simultanément, n'avait jamais été observé jusqu'à présent ni prédit durant cette période.

Leur très puissant champ magnétique peut déclencher des éjections coronales de matière qui sont capables d'atteindre la Terre lorsqu'elles sont orientées vers notre planète.

Nouvelles aurores boréales ce week-end

Notre propre bouclier magnétique stoppe et dévie ces particules, occasionnant des aurores boréales qui, cette année, sont particulièrement nombreuses et peuvent être visibles jusque dans le ciel français.

Une nouvelle tempête solaire de classe X (la plus élevée dans l'échelle de mesure) venant de la tache solaire AR3779 a été détectée mercredi 14 août et pourrait faire de nouveau faire apparaître des aurores boréales au-dessus de l'Hexagone, potentiellement durant le week-end du 17 et 18 août.

Au spectacle des étoiles filantes des Perséides, particulièrement visible entre le 9 et 13 août mais qui s'étire jusqu'à la fin du mois, peut donc s'ajouter celui d'aurores boréales parfois faiblement visibles à l'oeil nu mais plus observables plus sûrement avec des instruments capables d'amplifier la lumière. Les capteurs photo d'un smartphone en mode nuit peuvent faire l'affaire.

Perturbations électromagnétiques

La forte activité solaire devant s'étendre jusqu'à la fin de l'année, d'autres épisodes d'aurores boréales sont attendues ces prochains mois mais les conditions d'observations seront peut-être moins favorables.

Outre les aurores boréales, ces tempêtes géomagnétiques peuvent créer des perturbations dans les systèmes électriques et électroniques. Les satellites de communication ou de géopositionnement se trouvent en première ligne face à ces épisodes et peuvent voir leur fonctionnement perturbé.