Et si la meilleure arme contre une nuit blanche ne se trouvait pas dans l'armoire à pharmacie, mais dans le bac à légumes ? C'est la conclusion surprenante et pleine d'espoir d'une nouvelle étude scientifique. Mieux dormir serait à la portée de notre fourchette, et l'effet serait presque immédiat. De quoi redonner le sourire à tous ceux que l'insomnie tourmente.

Quel est le constat des chercheurs ?

Le constat est simple, mais il a tout d'une petite révolution. Manger suffisamment de fruits et légumes dans la journée peut améliorer la qualité de votre sommeil jusqu'à 16%, et ce, dès la nuit qui suit. Il ne s'agit pas d'un bénéfice à long terme, mais d'un effet direct et mesurable en moins de 24 heures. L'étude est la première à établir un lien aussi rapide entre ce que l'on mange et la manière dont on dort. "Il est remarquable qu'un changement aussi significatif puisse être observé" si vite, s'enthousiasme Esra Tasali, co-auteure de l'étude.

Comment une assiette peut-elle influencer le cerveau aussi vite ?

Comment une pomme ou une poignée d'épinards peut-elle agir si rapidement sur notre cerveau ? L'explication est biochimique. Les fruits et légumes, riches en glucides, facilitent l'absorption par le cerveau d'une molécule clé : le tryptophane. Cet acide aminé est le précurseur de la sérotonine, qui elle-même aide à produire la fameuse mélatonine, l'hormone qui déclenche le sommeil. En somme, une bonne alimentation dans la journée prépare naturellement le cerveau à bien dormir le soir.

Cette étude est-elle vraiment fiable ?

Pour en arriver là, les scientifiques des universités de Columbia et de Chicago ont mis en place un protocole rigoureux. Ils ont suivi 34 jeunes adultes en bonne santé pendant près de sept mois. Chaque jour, les participants notaient leur alimentation dans une application, tandis qu'un moniteur à leur poignet enregistrait objectivement leur sommeil (micro-réveils, passage d'un cycle à l'autre...). C'est en croisant ces milliers de données que le lien direct entre l'assiette du jour et la qualité de la nuit suivante est apparu de façon indiscutable.

Faut-il absolument manger cinq portions de fruits et légumes ?

C'est la dose qui a montré les meilleurs résultats dans l'étude. Cependant, les chercheurs se veulent encourageants. L'une des autrices, Marie-Pierre St-Onge, le résume ainsi : "De petits changements peuvent avoir un impact sur le sommeil. C'est un message porteur d'espoir : un meilleur repos est à votre portée".

Y a-t-il d'autres aliments qui aident ?

L'étude s'est principalement concentrée sur les fruits et légumes. Elle a toutefois noté qu'une consommation de glucides complexes, comme les céréales complètes, semblait aussi associée à un meilleur sommeil. Une bonne hygiène alimentaire globale est donc la clé.

Pourquoi un sommeil fragmenté est-il si mauvais ?

Un sommeil de mauvaise qualité, entrecoupé de micro-réveils (même inconscients), n'est pas réparateur. À long terme, il est associé à de graves problèmes de santé : augmentation des risques de diabète, de maladies cardiaques et de troubles cognitifs.