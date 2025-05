La sonde Psyche de la NASA a pour mission de s'approcher de l'astéroïde Psyche 16 riche en métaux et de rapporter des informations qui seront utiles à une exploitation ultérieure des richesses minières de l'espace.

Son périple a démarré en octobre 2023 grâce à une fusée Falcon Heavy mais il faudra patienter jusqu'en 2029 avant qu'elle atteigne sa destination. Entre-temps, elle doit utiliser la gravité de la planète Mars pour se propulser jusqu'à l'astéroïde situé entre Mars et Jupiter.

Explorer un astéroïde métallique et tester le DSOC

Ce n'est pas sa seule mission puisqu'elle embarque également des éléments de communication haut débit par laser depuis l'espace lointain, ou DSOC (Deep Space Optical Communications), qui permettra notamment de créer un canal de communication haut débit entre la Terre et Mars utile à la colonisation de la planète rouge.

Les derniers essais avaient permis d'établir une communication à plus de 460 millions de kilomètres de la Terre tandis que des essais à un peu de plus de 50 millions de kilomètres, soit la distance quand la Terre et Mars sont au plus proches, ont permis d'atteindre des débits de plusieurs centaines de Mbps.

Si Mars pourra avoir du haut débit grâce à cette méthode, la suite du périple de la sonde Psyche vers l'astéroïde vient de se compliquer. La NASA a annoncé qu'elle avait détecté le 1er avril une chute de pression dans le circuit de xénon alimentant ses propulseurs, de l'ordre de 26 psi (ou 1,8 bar).

Baisse de pression du xénon, faut-il s'inquiéter ?

Les propulseurs sont électriques et alimentés par l'énergie des panneaux solaires. Cette énergie est utilisée pour expulser des ions provenant du xénon, gaz neutre, et cette expulsion permet d'orienter la sonde et de modifier sa trajectoire pour atteindre sa destination, selon le principe du propulseur à effet Hall.

Les propulseurs ont été mis à l'arrêt le temps de comprendre l'origine de cette chute de pression dans le circuit du xénon. Les ingénieurs de la NASA ont un peu de temps pour mener leurs investigations, la sonde n'ayant pas besoin de correction de trajectoire jusqu'à mi-juin.

Les propulseurs étant alimentés par deux lignes de xénon, il reste possible de se rabattre sur la seconde ligne pour faire fonctionner malgré les propulseurs. Cela souligne toute l'importance de la redondance des systèmes.

La sonde Psyche est actuellement à 238 kilomètres de la Terre mais elle doit effectuer au printemps 2026 sa manoeuvre d'assistance gravitationnelle autour de Mars pour arriver jusqu'à l'astéroïde Psyche en 2029.