Voici tout d'abord une présentation de la sonnette vidéo sans fil 2K Arlo.

Connectée à votre réseau Wi-Fi, elle capture des vidéos en 2K et offre un champ de vision de 180 degrés pour une couverture complète de vos visiteurs, de la tête aux pieds. Dès que quelqu'un appuie sur la sonnette, un appel vidéo est envoyé sur votre smartphone, vous permettant de dialoguer en temps réel.

Pour renforcer la sécurité, une sirène intégrée peut se déclencher automatiquement à la détection de mouvements, ou être activée à distance pour dissuader les intrus. Compatible avec Alexa, Google Assistant, IFTTT, SmartThings et Apple HomeKit, la sonnette s'intègre aisément à votre maison connectée.

Avec l’abonnement Arlo Secure (vendu séparément), vous bénéficiez de la sauvegarde des vidéos dans le Cloud pendant 60 jours et d’alertes de détection avancée pour les personnes et les colis. Une version d’essai est incluse pour tester ces fonctionnalités.

Retrouvez la sonnette vidéo sans fil 2K Arlo à 141 € au lieu de 159 € (prix officiel), soit une remise de 11 % sur Ubaldi.





