La Playstation 5 de Sony continue de se vendre de façon consistante et l'arrivée de la PS5 Slim, plus compacte et efficience mais offrant des performances similairs, devrait contribuer à entretenir son succès pour les fêtes de fin d'année.

On attend donc toujours une évolution significative de la plate-forme matérielle de la console qui pourrait prendre la forme l'an prochain d'une Playstation 5 Pro aux rumeurs déjà régulières.

Elle constitue le Project Trinity au sein du groupe nippon et miserait sur une progression des performances grâce à un nouvel APU AMD, du stockage rapide et le support matériel du ray tracing.

L'APU passe au 4 nm

On en sait un petit peu plus sur le nouvel APU qui porterait le nom de code Viola avec une gravure en 4 nm chez TSMC, au lieu de 6 / 5 nm. Elle conservera une partie CPU de 8 coeurs Zen 2, comme l'actuelle PS, mais qui pourra grimper jusqu'à une cadence de 4,4 GHz.

En revanche, la partie GPU basculera d'une architecture RDNA 2 à la plate-forme plus récente RDNA 3. Elle se composerait de 30 WGP (Working Group Processors), soit 60 unités de calcul.

Le site Videocardz suggère qu'il s'agira d'une version intermédiaire entre RDNA 3 et la future architecture RDNA 4 du fait des optimisations concernant le support matériel du ray tracing.

Pour le troisième trimestre 2024 ?

Cet ensemble pourra s'appuyer sur 16 Go de mémoire GDDR6 avec un bus mémoire de 256-bit lui assurant une bande passante de 576 Go/s. Avec une cadence de 2 GHz, le GPU assurera une puissance de traitement de 28,76 TFLOPS.

Enfin, la PS5 Pro devrait embarquer un NPU XDNA 2 se chargeant des fonctions d'upscaling 4K. Quand la nouvelle console sera-t-elle dévoilée ? Les rumeurs tablent pour le moment sur une annonce en septembre 2024.