Tandis que Nintendo revoit ses prévisions de ventes de consoles Switch à la hausse, passant à 15,5 millions d'unités, le groupe Sony s'attend à vendre finalement moins de consoles PlayStation 5 sur son exercice fiscal en cours, qui se terminera fin mars.

De 25 millions de consoles PS5 anticipées, le géant nippon estime désormais que les ventes n'atteindront que 21 millions d'unités, les fêtes de fin d'année n'ayant pas été aussi bonnes que prévu.

La PS5 Slim n'a pas créé le sursaut des ventes

Sony a écoulé 8,2 millions de consoles PlayStation 5 sur son troisième trimestre fiscal (qui correspond au dernier trimestre 2023), un peu mieux que les 7,1 millions d'unités à la même période un an auparavant grâce à la nouveauté de la PS5 Slim mais pas suffisamment pour espérer atteindre l'objectif annuel, tandis que le premier trimestre de l'année est traditionnellement moins favorable aux ventes.

Le jeu Marvel's Spider-Man 2, très attendu, a connu un beau succès avec 10 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement le 20 octobre mais cela n'a pas suffi à booster les ventes de la console.

L'arrivée d'une nouvelle version de la console qui ne soit pas une simple optimisation de l'existant semble nécessaire pour relancer sensiblement les ventes de la console et l'arrivée potentielle d'une PS5 Pro en fin d'année pourrait arriver à point pour redonner de l'intérêt, en attendant une PlayStation 6 qui n'arriverait pas avant 2028.

Sony compense avec ses autres activités

La PlayStation 5 Pro pourrait améliorer certains aspects de la console actuelle en profitant d'un APU custom AMD gravé plus fin et ajoutant des fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'upscaling pour améliorer le rendu des jeux tout en conservant leur fluidité.

La faiblesse temporaire l'activité consoles et jeux de Sony est compensée par de solides résultats dans d'autres domaines : les films, la musique, l'activité financière mais aussi la vente de modules photo pour smartphones, très demandés sur les modèles haut de gamme du moment pour leurs qualités, notamment en basse luminosité.