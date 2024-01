Après la PS5 Slim qui affine la console de salon de Sony tout en conservant ses performances, c'est une future Playstation 5 Pro qui alimente les spéculations sur ses caractéristiques.

Avec la rumeur d'une nouvelle plate-forme matérielle toujours signée AMD mais qui passera à une gravure plus fine et ferait sensiblement évoluer la partie graphique vers du RDNA 3, les performances seront sans doute un cran au-dessus par rapport à la PS5 / PS5 Slim.

Le piratage d'Insomniac Games lâche une pépite

Le piratage de fichiers chez l'éditeur Insomniac Games a porté un coup à la préparation du jeu Wolverine en dévoilant longtemps à l'avance (le titre n'est censé sortir qu'en 2026) un certain nombre d'éléments mais il donne aussi par extension des indices sur certaines capacités d'une future console PS5.

Une diapositive concernant les propriétés du jeu attire particulièrement l'attention sur un point : il y est question de "AI Upscaling" faisant appel à du machine learning pour optimiser le rendu jusqu'à une qualité proche du 4K tout en conservant un framerate élevé.

Ni la PS5 ni la PS5 Slim n'en sont capables, n'ayant pas les composants matériels nécessaires, et cela ne correspond pas non plus à une référence à l'upscaling FSR (FidelityFX Super Resolution) d'AMD qui fait appel à une autre technique que le machine learning pour générer cette fonctionnalité, contrairement au DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia.

De l'upscaling IA pour la PS5 Pro, une rumeur qui perdure

Il reste donc l'hypothèse d'un upscaling par IA permis par une future console de jeu PS5 Pro avec un support matériel spécifique dont Wolverine pourra tirer parti pour éblouir les joueurs.

Et ce d'autant plus qu'une rumeur précédente a déjà fait mention d'une capacité d'upscaling IA à bord de la console PS5 Pro avec une technique censée être développée directement par Sony.

Récemment, il a été suggéré que la plate-forme AMD Viola dispose d'un NPU XDNA2 justement capable de supporter un upscaling temporel par machine learning et qui serait l'un des points forts de la console, toujours attendue au second semestre 2024.