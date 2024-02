L'année 2024 pourrait voir enfin arriver une console PS5 Pro sur le second semestre qui prendra le relais de la nouvelle PS5 Slim avec un peu plus de puissance tout en restant dans la lignée actuelle.

A plus long terme, Sony a commencé à développer une nouvelle console de salon Playstation 6 qui apportera un véritable saut de performances. La future version est en développement depuis un an et devrait pas voir le jour avant 2027.

Selon la chaîne Youtube RedGaming Tech, Sony discurterait avec les studios de développement de jeux pour choisir les meilleures options et optimiser la future plate-forme.

AMD toujours aux commandes

Et si les caractéristiques ne seraient pas encore complètement fixées, un aspect serait validé : Sony veut continuer d'utiliser un APU AMD, même après avoir discuté avec d'autres acteurs dont Nvidia.

Les APU custom d'AMD ont pour le moment fait merveille pour la console PS5 mais aussi pour les Xbox Series de Microsoft, permettant de de fournir un environnement bien balisé pour les développeurs de jeux.

Sony prendrait son temps pour renforcer les capacités de ray tracing et de path tracing (calcul de l'illumination globale d'une scène, très gourmand en ressources) au point que la fenêtre de lancement serait plutôt vue en 2028.

De PS5 Pro à PS6

La Playstation 6 devrait logiquement se renforcer sensiblement en capacités IA et en machine learning pour offrir une expérience de jeu encore plus intense, par exemple pour donner vie aux NPC (personnages non jouables des jeux).

En attendant, c'est donc une PS5 Pro qui pourrait s'intercaler dans le cycle en renforçant déjà les performances IA pour optimiser les capacités d'upscaling et le rendu des jeux, et prolonger ainsi de quelques années l'intérêt pour la cinquième génération de console de salon de Sony.