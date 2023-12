Le groupe Sony continue de profiter des bonnes ventes de sa console de salon Playstation 5 et la firme parvient à écouler de solides volumes même plusieurs années après son lancement.

Le mois de novembre 2023 et l'événement du Black Friday ont été particulièrement prolifiques, ce qui lui permet d'atteindre le cap des 50 millions de consoles écoulées depuis sa commercialisation en 2020, après avoir atteint les 40 millions en juillet dernier.

25 millions en une année fiscale ?

L'accélération des ventes constatées au mois de novembre lui permet même de revenir sur le rythme de la PS4 qui avait atteint le même volume à peu près dans le même délai, faisant oublier les difficultés du début, en pleine pandémie.

La firme nippone s'attend à ce que les fêtes de fin d'année soient également solides, ce qui pourrait lui permettre d'atteindre son objectif de 25 millions de consoles PS5 livrées durant son exercice fiscal qui se termine au 31 mars 2024.

Le lancement d'une Playstation 5 Slim, similaire en performances mais plus compacte, doit permettre de maintenir l'intérêt pour la console de salon, en attendant une hypothétique PS5 Pro en fin d'année prochaine.

Moins de promotions mais large disponibilité

Sony n'a plus à craindre la pénurie de composants électroniques ni les problèmes de production après avoir pris les mesures nécessaires pour garantir des approvisionnements réguliers.

Son CEO Jim Ryan indique ainsi que c'est la première période de fêtes de fin d'année durant laquelle la PS5 ne souffrira pas de pénurie et sera régulièrement approvisionnée. Il y en aura donc pour tout le monde.

Avec la PS5, Sony serait loin devant Microsoft et ses consoles Xbox Series (22,5 millions vs 7,6 millions) pour les ventes de 2023, tandis que la Switch de Nintendo, plus âgée et moins puissante, continue de séduire avec plus de 16 millions d'unités écoulées sur l'année.