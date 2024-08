La console PlayStation 5 Pro apportera du sang neuf à la lignée PS5 dont les ventes commencent à tanguer ces derniers trimestres. Elle profitera d'une configuration matérielle légèrement revue à la hausse avec une partie CPU et RAM légèrement remodelée mais un GPU qui devrait fournir le gros de l'émioration des performances.

Une nouvelle fonctionnalité devrait toutefois faire toute la différence : la PS5 Pro sera en effet dotée d'une capacité d'upscaling IA qui permettra d'augmenter le framerate et la qualité d'image.

Baptisée PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), cette technique permise par le futur GPU AMD de la console de jeu avec sa puissance de traitement de 33,5 TFLOPS, la technique serait particulièrement optimisée et promet de donner l'impression d'une solide progression dans le traitement de l'affichage des jeux.

Une impression d'une performance doublée

La chaîne Youtube Moore's Law is Dead relève que la PS5 Pro doone déjà l'impression aux développeurs d'être deux fois plus puissante que le modèle de base, une performance répartie en 50% apportés par l'APU AMD plus performant et 50% grâce au PSSR.

Selon le fondateur d'Alderon Games Matthew Cassels, la PlayStation 5 Pro, la progression limitée des capacités du CPU et de la RAM ne seront pas vraiment un problème pour le développement et le fonctionnement des jeux.

Le GPU plus puissant permettra en revanche de pouvoir faire tourner les jeux sur des réglages plus élevés et les titres en réglages moyens sur la PS5 pourront tourner en réglages epic avec la nouvelle console.

Les développeurs promettent du beau jeu avec la PS5 Pro

Ce surcroît de capacité devrait également permettre de développer des modes 120 Hz pour certains jeux. Le PSSR devrait en outre offrir un upscaling de meilleure qualité avec un rendu légèrement moins flou des graphismes 1080p portés à un équivalent 4K.

La console Sony PlayStation 5 Pro reste toujours attendue pour le dernier trimestre 2024 avec un APU AMD Viola spécifique conservant une partie CPU avec coeurs Zen 2 mais passant à un GPU RDNA 3 (au lieu de RDNA 2) avec certaines fonctions spécifiques équivalant à une configration RDNA 3.5.