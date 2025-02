La console PlayStation 5 Pro lancée fin 2024 permet de relancer les ventes et l'intérêt pour la console de salon de Sony mais ce ne suffira pas pour prolonger éternellement son cycle commercial.

Sony travaille donc à une console Sony PlayStation 6 dont il se murmure qu'elle est arrivée à un point d'étape dans la finalisation de son hardware qui devrait toujours être constitué d'un APU AMD spécifique.

Si l'intelligence artificielle sera sans doute plus fermement ancrée dans son fonctionnement, la future console de Sony ne transigera pas sur un élément déjà présent sur les PS5 et PS5 Pro.

Le disque optique, toujours indispensable ?

Shawn Layden, ex-responsable de Sony Interactive Entertainment, a suggéré lors d'un entretien dans le podcast Kiwi Talkz que la console PS6 ne devrait pas s'orienter vers un format purement numérique et qu'elle conservera son disque optique, en l'occurrence le lecteur de Blu-Ray.

Proposer une console sans disque optique peut être tentant en terme d'intégration et de conception mais cela nécessite aussi de disposer d'une très bonne connexion internet pour accéder aux jeux.

Sony PS5 Pro

Or Sony veut proposer sa console de jeu sur un grand nombre de marchés dont tous n'ont pas les infrastructures internet nécessaires. La firme nipponne ne compterait donc pas suivre la stratégie de Microsoft pour ses consoles Xbox Series qui fonctionne mais sur un nombre de marchés réduits et anglophones.

Même dans les marchés disposant d'un solide réseau internet et débits importants, il reste des zones moins bien équipées et qui ne pourraient donc pas profiter d'une console PS6 sans disque optique.

Le passage au tout numérique plus tard

L'abandon du lecteur optique risque de se faire au détriment de la base des joueurs et Sony semble avoir pesé le pour et le contre d'une telle décision. Les ventes de disques physiques baissent régulièrement mais les joueurs restent attachés à ces supports et la firme a trouvé un équilibre entre les approches physiques et numériques en lançant le portail PlayStation Plus, permettant de jouer sur les deux tableaux.

Ces considérations resteront d'actualité lors du lancement supposé de la console PlayStation 6 vers 2027 mais les prochaines évolutions mineures ou next gen pourraient ensuite basculer vers du tout numérique à mesure que les débits continuent de s'améliorer, les prix de baisser et que les moyens de connexion s'enrichissent, du filaire au sans fil en passant par l'intermédiaire du satellite.