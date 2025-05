Coup de théâtre dans l'univers PlayStation. Moins de trois ans après son lancement en grande pompe en 2022, le programme de fidélité PlayStation Stars tire sa révérence. Sony a en effet annoncé l'arrêt de la "version actuelle" de ce service. Il récompensait les joueurs avec des "collectibles numériques" et des points. Une décision qui soulève des questions sur la stratégie de fidélisation du géant japonais.

PlayStation Stars : un programme de fidélité qui n'aura pas fait long feu

Le programme PlayStation Stars avait été introduit avec l'idée d'offrir aux joueurs des récompenses pour leur engagement. Celles-ci prenaient la forme d'objets de collection numériques. Sony les décrivait comme des "représentations numériques de choses que les fans de PlayStation apprécient". Des figurines de personnages de jeux. Des appareils emblématiques de l'histoire de Sony. Important à noter : il ne s'agissait pas de NFT. Sony avait bien précisé n'utiliser aucune technologie blockchain. Mais l'aventure s'arrête. Depuis ce mardi 20 mai 2025, PlayStation Stars n'accepte plus de nouveaux membres. Si un joueur annule son adhésion, il perdra ses points et ne pourra plus se réinscrire à cette mouture du programme. Les membres actuels, eux, ont un calendrier précis. Ils peuvent continuer à gagner des collectibles et des points, et à faire progresser leur statut, jusqu'au 23 juillet 2025. Passée cette date, plus aucune nouvelle campagne ne sera lancée. La fin définitive du programme est fixée au 2 novembre 2026. C'est la date limite pour dépenser les points accumulés. Les objets de collection numériques déjà acquis resteront, eux, accessibles "dans un avenir proche". La figurine 3D de Jim Ryan pourra donc encore trôner virtuellement chez certains pendant un temps.

This is a bad move, the Stars program is really cool. Why take it away instead of just evolving it? Makes zero sense. — Phippsy (@PhippsyMon) May 21, 2025

Les raisons d'un arrêt prématuré et les leçons (supposées) tirées par Sony

Pourquoi mettre fin si rapidement à un programme de fidélité ? Grace Chen, vice-présidente chez PlayStation en charge de la fidélisation, a apporté quelques éléments de réponse. Dans un billet de blog, elle explique : "Depuis le lancement du programme, nous avons beaucoup appris en analysant les types d’activités auxquelles nos joueurs réagissent le mieux." Elle ajoute que l'entreprise "évolue constamment avec les tendances du secteur et des joueurs." La conclusion de cette évaluation interne est donc un "recentrage des efforts". Sony va donc "mettre fin progressivement à la version actuelle de PlayStation Stars." La firme assure qu'elle continuera "à analyser les enseignements tirés de ce programme et explore les moyens de les approfondir." Ces explications officielles cachent peut-être un bilan mitigé. PlayStation Stars avait en effet suscité des critiques. Certains jugeaient les "collectibles numériques" peu attrayants, leur préférant des récompenses plus tangibles. Le système de niveaux, qui nécessitait de dépenser des sommes considérables en jeux pour espérer obtenir un titre gratuit (parfois plus de 1000 dollars d'achats), avait aussi fait grincer des dents. Sans oublier l'avantage controversé accordé aux membres de niveau 4 : un accès prioritaire au support client. Une pratique qui avait déplu.

Et après ? Quel avenir pour la fidélisation chez PlayStation ?

Pour l'instant, Sony n'a annoncé aucune alternative à PlayStation Stars. Le flou demeure sur ce que le constructeur a réellement "appris" de cette expérience. La mention répétée de "version actuelle" laisse toutefois la porte ouverte à une possible refonte ou à un nouveau programme à l'avenir. Cette décision intervient alors que Sony semble réorienter sa stratégie. La firme met davantage l'accent sur le nombre d'utilisateurs actifs mensuels que sur les ventes directes de consoles. Ses propres tentatives dans les jeux "live-service" n'ont pas toujours été couronnées de succès. La fin de PlayStation Stars est donc peut-être le signe d'une réflexion plus large chez le géant du jeu vidéo sur la meilleure manière d'engager et de récompenser sa vaste communauté de joueurs. Les fans de la marque attendront de voir comment Sony compte "approfondir les enseignements" tirés de ce programme de fidélité avorté.