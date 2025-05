La marque Sony fait partie des références en matière de casques audio couvrants avec sa série WH-1000MX qui combine qualités sonores et réduction de bruit active très performante.

Le modèle Sony WH-1000XM5 était en service depuis 2021 et une nouvelle version était donc attendue de pied ferme. Depuis le début de l'année, des rumeurs et des indices dans les bases de données officielles avaient donné des raisons d'espérer un lancement prochain.

C'est chose faite avec l'annonce du casque Sony WH-1000XM6 qui vient redonner un coup de jeune à la gamme en conservant ses points forts tout en maintenant un style jouant volontairement sur la discrétion.

Du confort et une réduction de bruit renforcée

Si l'aspect change peu, le mécanisme de pliage, décrié sur le précédent modèle, a été revu et Sony promet "un maintien sans pression". Les matériaux sont de qualité et les oreillettes à mémoire de forme sont pensées pour pouvoir être portées toute la journée.

Sony a également amélioré l'étui de transport qui présente désormais une fermeture magnétique facilitant les manipulations.

Le fonctionnement se veut toujours simple avec deux boutons gérant l'ensemble des fonctions, et notamment la réduction active de bruit, point fort de ce type de casque. Pour le WH-1000XM6, Sony exploite un nouveau processeur QN3 "sept fois plus rapide" que le modèle précédent.

12 microphones, soit quatre fois plus que sur le WH-1000XM5, captent les bruits ambiants et permettent d'assurer une réduction de bruit active (ANC) de haute volée s'adaptant spécifiquement à l'environnement.

Cette profusion de capteurs permet de couvrir un spectre très large de fréquences et d'y répondre sur toute la plage sonore, ne laissant plus échapper certaines fréquences moyennes ou hautes comme c'est souvent le cas avec cette fonctionnalité.

Les micros assurent aussi l'isolation de la voix et l'atténuation du bruit du vent pour des conversations claires optimisées centrées sur la voix de l'utilisateur, même lorsque d'autres personnes parlent dans l'environnement proche

Elle peut être aidée par la fonction Adaptive NC Optimiser qui module la réduction de bruit en fonction de l'ambiance sonore et de la pression atmosphérique. Le réglage dynamique permet d'adapter à tout moment l'ANC par rapport aux bruits autour, tout en laissant passer si besoin le son des conversations.

Des qualités audio très étudiées pour un son riche

Un casque audio couvrant étant aussi fait pour écouter de la musique, Sony s'est appuyé sur le savoir-faire d'experts renommés et récompensés dans leur domaine pour rehausser encore la qualité sonore du WH-1000XM6.

Les haut-parleurs ont été conçus pour restituer les fréquences les plus fines grâce à l'emploi de fibre de carbone composite et d'une bobine acoustique spécifique pour aller chercher les variations de fréquences les plus riches.

Le nouveau casque audio profite aussi de compatibilités audio Hi-Res et Hi-Res Wireless ainsi que le support du codec LDAC. Le processeur interne exploite des techniques de traitement Edge-AI et DSEE Extreme pour restituer les fréquences perdues des fichiers compressés et leur redonner leur richesse perdue à l'encodage.

L'égaliseur 10 bandes permettra à chacun de définir ses préférences d'écoute et l'on trouvera des possibilités de son spatial et des optimisations pour le son des jeux. Pouvant fonctionner aussi bien en filaire qu'en Bluetooth, avec support LE Audio pour une latence faible, le casque se recharge en USB, avec une charge rapide assurant 10 heures d'autonomie en 3 minutes de charge.

Le modèle Sony WH-1000XM6 s'inscrit dans la série des casques haut de gamme et son tarif s'aligne donc sur ce positionnement. Disponible à partir du 20 mai 2025 en coloris noir, argent ou bleu nuit, il est proposé à 449 €.