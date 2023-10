La console PS5 de Sony est un franc succès et plus encore maintenant que les soucis de pénurie de composants et de disponibilité des débuts sont oubliés. Avec plus de 40 millions d'unités écoulées depuis son lancement, la console de salon a répondu aux attentes.

Le groupe nippon a déjà commencé à évoquer une nouvelle version de sa console sous la forme d'une PS5 Slim (dénomination non officielle) au style légèrement affiné sans tout de même prétendre à un design transformé qui justifierait un tel nom.

Un peu plus compacte, toujours deux versions

Outre un format un peu plus compact, la capacité de stockage de la console grimperait à 1 To en SSD et elle serait proposée avec lecteur physique et en version numérique avec lecteur Blu-Ray amovible à acheter éventuellement en plus pour une variante digitale.

Cette évolution, qui arriverait pour les trois ans de la console de Sony, serait donc programmée pour le mois de novembre 2023, selon le français Billbil-kun qui a prédit il y a quelques jours l'arrivée d'un bundle avec le jeu Spider-Man 2.

Cap sur le mois de novembre

Cette fenêtre de tir semble se préciser avec une date plus ferme qui fixerait le lancement de la Sony PS5 Slim en version avec et sans disque optique au 10 novembre 2023 aux Etats-Unis, à un tarif similaire au modèle original mais peut-être un prix légèrement plus élevé pour la version digitale.

Il reste à voir quand la console sera proposée sur d'autres marchés, dont le marché français mais Sony aura sans doute tout intérêt à se positionner pour les fêtes de fin d'année.